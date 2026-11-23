Espectáculos

Luren Márquez representó al Perú en la competencia preliminar del Miss Universo 2026, realizada el domingo 22 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan. La conductora de televisión y modelo peruana participó en dos de los momentos más esperados de la noche: el desfile en traje de baño y el desfile de vestido de gala.

La preliminar es la instancia en la que las candidatas de distintos países muestran su desenvolvimiento sobre la pasarela, y en esta edición, que celebra los 75 años del certamen, compiten 116 aspirantes a la corona. En las dos pasarelas, la representante peruana mostró su preparación y llevó detalles de la cultura de Ica al escenario internacional.

Traje de baño: bikini celeste, capa azul y seguridad en la pasarela

En el desfile en traje de baño, Luren Márquez apostó por un bikini celeste de dos piezas, acompañado de una capa azul que complementó su presentación. Llevó el cabello castaño suelto y con ondas, además de unos pendientes largos que aportaron brillo a su look.

Los presentadores resaltaron su formación en Comunicación, sus habilidades para tocar piano y zampoña, y su afición por el sandboarding, una actividad vinculada a los paisajes desérticos de su natal Ica. La modelo de 27 años destacó por su seguridad y soltura.

Un vestido de gala inspirado en la primera luz sobre las dunas

Para el desfile de traje de gala, la peruana lució una creación del diseñador nacional José Zafra, inspirada en la primera luz del día sobre las dunas del desierto iqueño. La propuesta trasladó elementos característicos de esta región a una pieza de alta costura.

Uno de los detalles más llamativos estuvo en los hombros del vestido, donde el diseñador incorporó una interpretación de los racimos de uvas, en referencia a la tradicional vendimia de Ica. De esta manera, la representante nacional llevó elementos de la identidad de su tierra a otra de las presentaciones importantes del concurso.

'Oasis de Ica': el traje típico de la noche anterior

La participación de la peruana en el certamen internacional ya había llamado la atención durante la presentación de trajes típicos, realizada el sábado 21 de noviembre. Para esa ocasión, Luren Márquez presentó una propuesta denominada 'Oasis de Ica', diseñada por el peruano Beto Pinedo.

La vestimenta tomó como referencia el oasis de Huacachina y reunió distintos símbolos representativos de la región. Su estructura dorada evocó el sol y las dunas del desierto, mientras que los detalles incorporados en el diseño hicieron referencia a las Líneas de Nasca.

El diseño incorporó además racimos de uvas y vasijas artesanales en homenaje a la tradición vitivinícola de Ica. Sus colores también tuvieron un significado especial: el dorado representó el sol, el morado la vendimia y el azul la vida alrededor del oasis.

La capa tuvo un mecanismo de apertura que transformaba la silueta del traje. La pieza contó con cristales y pedrería para resaltar los paisajes y la riqueza cultural de Ica ante el público internacional.

La final del martes 24 de noviembre

Con la preliminar ya cerrada, la representante peruana se prepara para la gran final del martes 24 de noviembre, cuando se conocerá a la sucesora de la mexicana Fátima Bosch.

Las dunas, las uvas y las Líneas de Nasca ya pasaron por el escenario de San Juan. El martes 24 de noviembre se sabrá hasta dónde llevaron a Luren Márquez los guiños a su tierra.