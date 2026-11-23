Espectáculos

El futuro de Hernán Barcos en Sporting Cristal sigue abierto y ahora suma una voz con peso en La Florida. Erick Delgado, exarquero celeste, se mostró a favor de que el club le renueve al «Pirata», aunque con una condición clara: un contrato de solo seis meses. El exguardameta lo dijo el viernes 20 de noviembre en un programa de radio, a dos días de la última fecha del Torneo Clausura.

La condición: medio año

Delgado considera que los números del atacante alcanzan para merecer la extensión. Desde julio, Barcos suma 21 partidos entre el Clausura, la Copa Sudamericana y la Copa de la Liga, con siete goles y cuatro asistencias. «Medio año, yo le renovaría medio año», afirmó, y su postura generó polémica entre sus compañeros de programa.

Barcos, de 42 años, llegó a Sporting Cristal a mediados de 2026 desde Cajamarca y tiene vínculo con los rimenses hasta el 31 de diciembre. La propuesta del exarquero apunta a un punto intermedio entre la experiencia que aporta el atacante y su edad.

El argumento de mercado

La defensa de Delgado tiene una vuelta de tuerca. Si el club le ofrece renovar pero solo por seis meses, el delantero se arriesga a quedarse sin equipo; y si la institución le dice seis meses más, la única salida es ir a buscar en otro lado. Se puede pensar lo que quiere Barcos, planteó, pero la última palabra la tiene la institución.

En lo deportivo, Barcos ha sido una de las referencias ofensivas del equipo de Roberto Mosquera en el segundo semestre y fue parte del plantel que conquistó la Copa de la Liga 2026 tras vencer 2-0 a Alianza Atlético en el Mansiche de Trujillo.

Barcos y la dirigencia esperan el final del torneo

El propio delantero ya marcó los tiempos. Después del título en Trujillo evitó confirmar su continuidad: «Después que termine el torneo nos sentaremos y hablaremos a ver qué hacen». También pidió a los hinchas que sigan confiando en el grupo antes de abordar su situación contractual.

Desde la dirigencia el mensaje ha sido parecido. Carlos Gonzales, integrante del directorio de Sporting Cristal, dijo a inicios de noviembre que contar con el argentino es un lujo y que la intención es que permanezca, aunque primero hay que darle su espacio: debe cerrar bien esta etapa y, en base a lo que decida para su futuro, conversarán.

El club también ha dejado claro que todas las renovaciones, de jugadores y comando técnico, se verán al terminar la temporada. Barcos no es el único caso pendiente: son 15 los futbolistas que terminan contrato con los celestes a fin de año, entre ellos Yoshimar Yotún, Irven Ávila, Christofer Gonzáles, Martín Távara y Cristian Benavente, por lo que la planificación de 2027 dependerá en buena medida de cómo cierre el 2026.

Lo que se juega Cristal

Por ahora la prioridad es deportiva. Sporting Cristal debía cerrar el Clausura recibiendo a Cienciano el domingo 22 de noviembre a las 15:00 en el Alberto Gallardo, un partido en el que solo le servía ganar y esperar que Sport Huancayo no venciera a Universitario en el IPD de Huancayo. Si los celestes se quedaban con el Clausura, Barcos tendría todavía unos play-offs por delante antes de sentarse a negociar; si no, la conversación sobre su futuro, y sobre ese posible medio año más, podría adelantarse en La Florida.

¿Medio año es poco o es lo justo?