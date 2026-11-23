Espectáculos

Camila Domínguez tiene 18 años, es universitaria, es la hija mayor de Christian Domínguez y se prepara para concursar en un certamen de belleza. En el programa de Magaly Medina le preguntaron por la relación sentimental de su papá con Karla Tarazona, y su respuesta, corta y medida, terminó con la conductora riéndose en vivo.

"Lo veo tranquilo, lo veo bien, lo veo feliz", dijo la joven, en tono tranquilo y sin ganas de explayarse. Esa respuesta breve fue la que desató la risa de Magaly Medina frente a cámaras: "Esa Camila".

Después, Camila explicó su postura: ella no entra en lo que siente su papá porque es su vida, no la de ella. Magaly le insistió que solo quería su apreciación, y la joven cerró diciendo que por eso ella también estaba feliz.

Lo que dijo sobre Karla Tarazona

Camila confirmó que actualmente no mantiene ningún vínculo con Karla Tarazona. Contó que solo se reúne con su papá: ve a sus abuelos, a su madrina y a sus primos, y cuando comparten es para ir a desayunar. También negó que Christian Domínguez se sienta incómodo porque ella y Karla no se relacionen.

Cuando le preguntaron si existía la posibilidad de compartir la mesa con Karla Tarazona por Navidad, la respuesta fue tajante: no podría responderle eso ahora y en este momento no lo considera así.

Cómo reconstruyeron la relación

El acercamiento con su padre no se dio de un día para otro. Camila contó que ambos tuvieron que trabajar en sus diferencias y acudir a terapia psicológica para recuperar la confianza.

Las sesiones les permitieron conversar sobre los problemas que los habían alejado y establecer límites que ahora respetan. Ella pidió algunos límites; él le pidió otros que ella tenía que respetar. La conversación fue en privado, ahí dijeron las cosas que les incomodaban y sobre esa base se reconciliaron.

También hubo disculpas de ambas partes, algo que la joven consideró importante para que la reconciliación no significara simplemente olvidar lo que había pasado.

Ahora comparte con Christian Domínguez momentos como desayunos y reuniones familiares, y asegura que se siente mucho más tranquila con la relación que lograron reconstruir.

¿Tú qué opinas de poner límites claros en una relación padre e hija?