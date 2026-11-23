Espectáculos

Donnie Yaipén no llegó a la cumbia por casualidad. Contó en el programa En escena que a los 10 años empezó a acompañar a su padre, Javier Yaipén —exintegrante de Grupo 5 y fundador de Hermanos Yaipén—, en los viajes y presentaciones de la orquesta. Esas salidas le despertaron el interés por la cumbia y marcaron el inicio de su camino artístico.

A los 14 años comenzó a participar con más frecuencia en las actividades de la agrupación durante sus vacaciones escolares. Con el tiempo los viajes se hicieron tan frecuentes que en algunas ocasiones faltaba al colegio.

Su historia ayuda a entender cómo la música se volvió parte del legado de los Yaipén, una tradición que se mantiene viva en agrupaciones como Grupo 5, Orquesta Candela y Hermanos Yaipén. Para el cantante, la raíz está en sus abuelos, que alentaron a sus hijos —Elmer, Javier, Walter, Jorge y Víctor— a formar sus propias agrupaciones y a abrir camino a las nuevas generaciones de músicos.

«Mis abuelos fueron los que inculcaron a mi tío Elmer y a mi tío Víctor a formar el Grupo 5. Los impulsaban mucho a ellos, les compraron los instrumentos», dijo.

Esa cercanía con la música también aparece en las nuevas generaciones. Donnie contó que sus hijas cantan y que su hijo de cuatro años ya muestra interés por el arte. Del otro lado, Christian Yaipén hizo debutar a su hijo pequeño durante los conciertos de Grupo 5 en el Estadio Nacional.

Donnie aclaró que mantiene una buena relación con sus familiares y descartó que existan rivalidades entre ellos. Lo que sí precisó es que cada agrupación desarrolla sus propios proyectos y administra su empresa de manera independiente. «Cada uno ve su propia empresa», resumió.

También recordó que su decisión de dejar Hermanos Yaipén para emprender una carrera como solista contó con el respaldo de su padre. Quería desarrollar un proyecto propio y construir un camino para su futuro y el de sus hijos.

Con hijas que cantan y un hijo de cuatro años que ya se interesa por la música, la siguiente generación de los Yaipén parece venir con el oído entrenado. ¿A quién le tocará el micrófono primero?