Espectáculos

Corazón Serrano presentó tres canciones inéditas y repartió el protagonismo entre sus vocalistas. Los temas son tres, uno por cada cantante, y las tres composiciones llevan la firma de Edwin Guerrero Neira, director musical y fundador de la agrupación piurana.

Los estrenos ya están disponibles en las plataformas digitales de la banda y forman parte de la preparación del grupo para celebrar sus 34 años de trayectoria en 2027. La apuesta fue sacar las tres canciones a la vez, cada una con una intérprete distinta al frente, para que el público identifique los registros y estilos de cada cantante. Las canciones mantienen el enfoque romántico de la cumbia peruana que Corazón Serrano trabaja desde hace más de tres décadas. El grupo prepara, además, presentaciones y contenidos especiales de cara a su próximo aniversario.

El turno de Anely Dávila

Dávila se incorporó hace poco al grupo y este estreno le da la voz principal en una producción compuesta por Guerrero, responsable de parte importante del repertorio de la agrupación. El tema permite al público conocer una de sus propuestas vocales dentro del formato de Corazón Serrano.

La canción aborda una historia de separación y deseo de reencuentro, un tema recurrente en la cumbia romántica, y su interpretación se apoya en una melodía que mantiene los elementos instrumentales característicos del grupo.

El videoclip oficial se presentó el 18 de noviembre y acumuló miles de reproducciones en sus primeras horas. La cantante hizo una transmisión en vivo para compartir el lanzamiento con sus fanáticos, y las reacciones de los seguidores se siguieron por YouTube y TikTok.

Kiara Lozano y el desengaño

Kiara Lozano lidera la segunda entrega, una canción que plantea una relación atravesada por el desengaño y los conflictos sentimentales. La vocalista se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del conjunto en los últimos años, y su participación mantiene la presencia de intérpretes jóvenes en una agrupación que suele alternar voces femeninas en su repertorio.

El estreno tuvo reacción pública de Edwin Guerrero, que escuchó la canción junto a sus seguidores durante una transmisión en TikTok y comentó el lanzamiento de los nuevos temas interpretados por las integrantes.

Sharik Arévalo cierra el bloque

La tercera canción es de Sharik Arévalo, otra de las voces de la formación actual. El tema cuenta una historia marcada por el cambio de una relación afectiva y completa el bloque con el que el grupo presentó esta etapa de renovación musical. Su interpretación se suma a las de Dávila y Lozano en este paquete de estrenos pensado para dar material propio a los seguidores antes de la celebración.

Los lanzamientos llegan después de que la agrupación recibiera el Premio Artista 2026 durante el Soniem Fest, ceremonia que reconoció a artistas y bandas peruanas de diferentes géneros por su trayectoria y aporte a la música nacional.

La cita es el 6 de febrero en el Estadio San Marcos

Todo este material apunta al espectáculo con el que Corazón Serrano celebrará 34 años de actividad artística. El evento está programado para el sábado 6 de febrero de 2027 en el Estadio San Marcos, en Lima, desde las 17:00, y reunirá a la agrupación con su público en uno de los recintos de mayor capacidad de la capital.

La organización anunció que la fecha tendrá invitados sorpresa, aunque todavía no reveló los nombres. Las entradas están disponibles en la plataforma Gpass, con precios desde S/ 49. El concierto será una nueva edición del formato que el grupo usa para conmemorar sus aniversarios con producciones de gran formato.

Con estos tres estrenos, Corazón Serrano suma repertorio para sus próximas presentaciones y afianza el rol de Dávila, Lozano y Arévalo en su propuesta musical. ¿Cuál de las tres canciones vas a repetir primero?