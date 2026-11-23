Espectáculos

El cantante de cumbia Néstor Villanueva usó su cuenta de Instagram para hacer una denuncia grave: una persona creó un perfil falso con su nombre y sus datos. El aviso llega en medio del enfrentamiento que mantiene con su expareja Florcita Polo, madre de sus hijos, y de los conflictos legales que continúan por ellos.

Según contó en la propia red social, en esa cuenta falsa se publicaron videos de sus presentaciones musicales, haciéndose pasar por él. Al enterarse, Villanueva informó de inmediato para que sus seguidores no cayeran en una posible estafa. También pidió apoyo para que la plataforma bloquee ese perfil que no es suyo.

“Ayúdenme a denunciar esta cuenta que se hace pasar por mí, por favor”, escribió.

Para que no quedaran dudas, comparó su perfil personal con el falso e intentó mostrar las diferencias entre ambos. “Esta es mi verdadera cuenta. Fíjense en los seguidores y las vistas de los videos”, añadió.

Ese episodio se suma a los otros problemas personales del cumbiambero. Villanueva tiene un frente abierto con Florcita Polo por sus hijos y ha asegurado que está dispuesto a continuar con el proceso hasta las últimas instancias para volver a ver a sus pequeños.

El cantante también sostuvo que sus hijos siempre han sido una prioridad en su vida. Al referirse al enfrentamiento con su expareja, reveló que lleva casi cinco años sin compartir con los menores y rechazó las acusaciones de lucrar con sus problemas familiares.

Y ojo: si te aparece un perfil que dice ser Néstor Villanueva y no es el suyo, ya sabes qué hacer, porque él mismo lo pidió. ¿Alguna vez te topaste con una cuenta que se hacía pasar por un artista?