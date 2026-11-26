Espectáculos

El salto del streaming a la ficción internacional ya es un hecho. Somos así: la serie de Nadie dice nada se convirtió en un verdadero furor tras su lanzamiento en Disney+, específicamente dentro de la sección Hulu, posicionando a la primera producción de ficción de Luzu TV como un éxito a nivel mundial.

La comedia llegó a la plataforma el 17 de noviembre, estrenándose de manera sorpresiva un día antes de la fecha prevista. Gracias a la química del elenco, la serie escaló rápido entre lo más visto y se volvió tendencia en redes sociales. Tiene ocho episodios de unos 20 minutos, así que es ideal para maratonear en un ratito.

La trama se centra en un grupo de amigos de entre 30 y 40 años que lidian con crisis sentimentales, laborales y existenciales. Nico Occhiato interpreta a Matías, un profesor de educación física que no pasa de la tercera cita con ninguna mujer. Flor Jazmín Peña es Chía, quien ve cómo su universo espiritual se tambalea por el desgaste con su pareja y la llegada de su hermana.

Momi Giardina hace de Guillermina, quien tiene problemas en el trabajo porque descubrieron que nunca terminó el secundario. Por su parte, Santi Talledo es Lucas, el más "funcional" del grupo, y Martín Garabal interpreta a Leo, un ginecólogo hipocondríaco que altera la dinámica de amistad al ser compañero de gimnasio de Matías. El reparto también incluye a Oscar Martínez y Graciela Stéfani como los padres del protagonista.

Aunque la historia cierra los conflictos centrales de esta primera entrega y da la sensación de estar concluida, el recibimiento global fue tan fuerte que deja la puerta abierta para más. Por ahora, ni Disney+ ni Luzu TV han confirmado oficialmente una renovación, pero con el entusiasmo del público pidiendo más capítulos, parece que una segunda temporada es solo cuestión de tiempo.

Sinceramente, con esa química del grupo, sería un pecado que no sigan. ¿Ustedes creen que se quedaron cortos con ocho capítulos?