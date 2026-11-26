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Melissa Klug no se quedó callada ante los chismes que empezaron a circular en redes sociales sobre un supuesto nuevo embarazo junto a su pareja, el futbolista Jesús Barco. Al ver que la gente ya la estaba felicitando por la llegada de un bebé, la empresaria reaccionó con total sorpresa y cuestionó de dónde salió semejante historia.

Klug negó de manera rotunda que esté esperando un hijo y, entre risas, añadió que "no hay forma, ni que el presidente de Estados Unidos me haga un hijo".

¿Entonces qué pasó? Resulta que hubo un chongo con los nombres. Melissa explicó que el malentendido surgió porque el hermano de Jesús Barco es quien será padre próximamente, así que "se confundieron de Barco".

Actualmente, la empresaria es madre de seis hijos y abuela de cuatro nietos. De su relación con el futbolista, que ha pasado por varias etapas de idas y vueltas, nació su hija menor, Cayetana.

Habrá que esperar a que el hermano del futbolista anuncie lo suyo para que ya no confundan más a la familia, ¿no?