Espectáculos

La película peruana Sobre el acantilado se coronó con el Gran Premio a Mejor Película (Grand Prix) en la competencia oficial del Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) en Estonia. Pero la racha ganadora no terminó ahí, porque Bianca Buchelli también se llevó el premio a Mejor Actriz por su papel protagónico en la edición 30 de este certamen.

El reconocimiento viene con un premio económico de 20 000 euros, que se repartirán entre la directora y los productores. El jurado, liderado por el británico Sir Christopher Hampton, dejó claro que la calidad técnica y artística estaba a otro nivel, destacando el guion, la fotografía, el diseño, la música y las actuaciones como piezas clave de un universo narrativo intenso.

De qué trata la historia

La trama nos lleva a la Lima de la década de 1950. La historia sigue a una adolescente de 16 años que quiere ser santa y es la líder de las estudiantes en su colegio. Todo se pone interesante cuando llega Rebecca, una alumna extranjera interpretada por Renata Canales, quien empieza a cuestionar las reglas estrictas del sitio y pone a prueba las creencias de la protagonista.

Un logro compartido

Esta cinta es el segundo largometraje de Enrica Pérez, quien ya había debutado con Climas en 2014. El proyecto fue una coproducción entre Perú, México y Suiza, con la productora Sexto Sentido al frente y la participación de Del Barrio Producciones, liderada por Michelle Alexander. La producción estuvo a cargo de Enid ‘Pinky’ Campos, Martha Orozco y Joël Jent.

Durante la premiación, Enid ‘Pinky’ Campos celebró la importancia de las coproducciones internacionales para el cine latinoamericano, asegurando que sin ellas sería imposible hacer películas y dedicando el premio a los países involucrados.

Como dato extra, Perú también estuvo presente en el festival con la película Ñusta, dirigida por el ecuatoriano Christian Rojas, la cual recibió el premio de la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica (FIPRESCI).

¿Será que ahora todas queremos ver pelis ambientadas en la Lima de la década de 1950?