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Se armó el caos en Esto Es Guerra Desafío 14. Todo empezó cuando Pancho Rodríguez le pidió a la producción que los Guerreros dejaran de gritar durante la competencia de preguntas. Pero la tranquilidad duró poco, porque Onelia Molina saltó altiro a acusar al capitán de los Combatientes, asegurando que su equipo hace exactamente lo mismo y que ella lo vio soplar una respuesta a un competidor.

Pancho se defendió aclarando que Onelia también hace lo mismo. Para rematar, bromeó diciendo que podría apostar nueve mil puntos sobre cómo lo hizo Patricio Parodi días atrás. El ambiente estaba eléctrico, pero la tensión cambió por completo cuando entró en juego el coqueteo.

En medio de EEG El React, Pancho aprovechó para lanzarle un piropo a Milett Figueroa que la dejó sonrojada y nerviosa. Después de ganar un juego, el capitán elogió la belleza de la modelo y le dedicó el triunfo. Además, resaltó que el vestido blanco que llevaba le queda hermoso.

La cosa no terminó ahí, porque Rosángela Espinoza sugirió que el chileno se está esforzando más solo por tener a la modelo presente. Ante esto, Pancho soltó una confesión que dejó a todos sorprendidos: "Escúchame, yo me declaré a Milett hace diez años. Yo dije simplemente que era mi amor platónico".

La actriz, que estaba como conductora invitada, quedó emocionada con la revelación. Al final, entre peleas por puntos y confesiones románticas, Pancho Rodríguez se robó el show del día. ¿Será que aquí hay una historia que rescatar o solo es juego de televisión?