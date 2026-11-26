Espectáculos

Alejandra Baigorria se fue a Aruba y, aunque el motivo del viaje era chambear con su equipo para las fotos de la nueva colección de su marca de ropa, aprovechó sus ratos libres para dejar fuego en Instagram. La empresaria subió unas fotos con un bikini diminuto que se viralizaron al toque, donde se le ve feliz la vida y posando frente al mar. Obviamente, sus fans no tardaron en llenarla de comentarios resaltando lo increíble que luce en esas imágenes.

El chisme del embarazo

Pero no todo fue playa y sol, porque la rubia tuvo que salir al paso con unos rumores que estaban corriendo fuerte. Resulta que Austin Palao había soltado la lengua en una entrevista, dando a entender que Alejandra podría estar embarazada. El chisme creció tanto que un usuario se lanzó la pregunta directa en sus historias de Instagram: "¿Estás embarazada?".

La respuesta de Alejandra fue corta y al grano: negó rotundamente el embarazo y se mostró súper relajada ante la duda de sus seguidores. Todo este lío empezó porque Austin Palao confesó que le encantaría que su hermano, Said Palao, ya tenga un hijo con Alejandra. El exchico reality hasta se puso detallista y dijo que espera un varoncito porque ya tiene dos sobrinas mujeres, y que quiere un niño para llevarlo a la playa y saltar en paracaídas.

Corazón de oro con su coach

En otra faceta, la empresaria demostró que tiene un lado súper generoso. El lunes 12 de octubre, Alejandra sorprendió a su entrenador con un gesto muy noble justo antes de una competencia importante en Brasil. La rubia decidió apoyarlo y mencionó que unas zapatillas para un deportista son como darle oro, y que su coach necesitaba algo así de importante para cumplir su meta.

Según explicó, tomó la iniciativa después de ver que las empresas se mostraban indiferentes ante la necesidad de su entrenador. Para ella, no hay nada más lindo que pensar en la gente buena que a veces no tiene los medios para comprar implementos básicos, y por eso decidió sumarse personalmente a este apoyo social.

Guerra declarada a Patricio Parodi

Si hay alguien que está en la lista negra de Alejandra, es Patricio Parodi. La tensión subió al máximo luego de que Parodi no eligiera a Said Palao como su brazo derecho en la capitanía de los guerreros. Para la rubia, esto fue una traición total y no se quedó callada.

Mathías Brivio reveló que Alejandra envió unos audios que, según él, son "irrepetibles en televisión nacional" debido a lo fuertes que fueron. En esos mensajes, la "patrona" despotricó de la peor manera contra el influencer, llamándolo traicionero y asegurando que, a pesar de todo, los combatientes van a ganar la temporada sí o sí. Brivio comentó que no es la primera vez que ella se molesta con Patricio.