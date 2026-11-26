Espectáculos

La historia de Perú en el Miss Universo ha sido un camino lleno de subidas y bajadas, donde la ilusión de recuperar el título máximo se renueva en cada edición. El país ha pasado por momentos de euforia total y decepciones que mantienen a todo el mundo atento a cada pasarela, buscando repetir la hazaña que puso al Perú en la cima del mundo hace décadas.

Para entrar en contexto, el Miss Universo es el concurso de belleza femenina más importante a nivel internacional. Desde el 26 de octubre de 2022, es manejado como una joint-venture entre JKN Global Group y Legacy Holding Group USA.

El inicio y la gloria de Gladys Zender

Todo empezó en 1952 con la participación de Ada Gabriela Bueno, pero el momento que realmente cambió la historia ocurrió en 1957. En Long Beach, California, Gladys Zender se coronó Miss Universo, convirtiéndose en la primera mujer latinoamericana en ganar el concurso. Fue un hito tan fuerte que su victoria inspiró hasta valse y polkas criollas, volviéndose un ícono nacional.

Aunque en su momento hubo cierta polémica por su edad, la corona fue ratificada y Perú se quedó con el título. Pero antes de ese gran logro, el país ya venía dando señales de éxito: Mary Sarmiento en 1953, Isabella León en 1954 y Lola Sabogal en 1956 lograron llegar a las semifinales, demostrando que las peruanas tenían madera para destacar internacionalmente.

De la ausencia al resurgimiento

Después de 1957, el camino se puso más difícil y pasaron décadas sin clasificaciones que llamaran la atención. Hubo un momento importante en 1982, cuando Perú se convirtió en el primer país sudamericano en ser sede del Miss Universo, aunque el éxito en la corona no llegó en ese entonces.

Con el tiempo, algunas representantes lograron devolverle el protagonismo al país. Jessica Newton alcanzó el Top 10 en 1987 y Natali Sacco repitió esa hazaña en 1996. Ya entrando al nuevo milenio, el ritmo mejoró con Claudia Ortiz de Zevallos en el Top 15 del 2003, Débora Sulca en el Top 10 del 2005 y Nicole Faverón clasificando al Top 16 en 2012.

Los resultados más recientes y la racha actual

El resultado más potente desde la época de Gladys Zender llegó en 2020 con Janick Maceta, quien se quedó como Segunda Finalista, rozando la posibilidad de traer la corona a casa. A partir de ahí, se mantuvo una racha de clasificaciones: Alessia Rovegno entró al Top 16 en 2022 y Camila Escribens llegó al Top 10 en 2023.

En 2024, Tatiana Calmell avanzó al Top 12 y se llevó el título de Miss Universo América. Sin embargo, en 2025 la racha se cortó. Karla Bacigalupo, quien es actriz, modelo y productora de 33 años, representó al país en la edición 74 en Bangkok, Tailandia, pero no logró ingresar a las semifinales.

El cierre de Luren Márquez en 2026

En la edición 2026, celebrada en Puerto Rico, Luren Márquez asumió el reto. La conductora y modelo peruana logró superar el primer corte y clasificó al Top 30. Lamentablemente, no pudo avanzar al Top 12, quedando fuera de la competencia por el título final. Por su parte, la corona de este año fue para la puertorriqueña Jennifer Barreto, quien hizo historia al ser la primera madre en ganar el Miss Universo.

Desde el triunfo de 1957 hasta la reciente participación de Luren Márquez, Perú sigue esperando esa segunda corona universal. Aunque Janick Maceta y Tatiana Calmell estuvieron muy cerca, el título sigue pendiente. Cada edición es una nueva oportunidad para que el mundo vuelva a escuchar que Miss Universo es Miss Perú.

¿Será que ya nos toca volver a ganar o seguiremos rozando la corona por unos centímetros?