Espectáculos

Tabata Suárez causó revuelo en redes sociales después de compartir una publicación sobre el amor y las formas de demostrarlo. La influencer se identificó con un mensaje que pone los viajes y las nuevas experiencias como el eje central de una relación, justo ahora que está en una etapa sentimental con Mario Irivarren.

En la publicación difundida por Tabata, se leía la frase: “El único lenguaje del amor en el que creo”. El post enumeraba tres acciones específicas: reservar vacaciones, confirmar vuelos y pasar tiempo de calidad en un lugar nuevo. Para dejar claro que se sentía identificada con esa manera de expresar el cariño, Tabata acompañó la imagen con la palabra “Exacto” y una estrella.

Con esto, la influencer deja claro que para ella los viajes, las escapadas y las experiencias compartidas son los verdaderos protagonistas de una relación. Seamos honestos, ¿quién no aceptaría un “vuelo confirmado” como prueba de amor? Es el plan ideal, sobre todo considerando que Tabata es tripulante de cabina y suele compartir sus experiencias en diversos destinos, algo que es parte de su chamba.

Un detalle para "marcar territorio"

Esta no es la primera vez que Tabata comparte detalles de su relación con Mario Irivarren. Hace unos días, la tripulante de cabina mostró que encontró una fotografía del exchico reality dentro de la funda de su laptop al llegar a un hotel por motivos de trabajo.

En el video, Tabata bromeó sobre la situación y preguntó si se trataba de una macumba o si simplemente la estaban marcando. La foto de Mario, que estaba en blanco y negro, había sido colocada ahí para que ella lo tuviera presente durante sus viajes. Sus seguidores tomaron con humor el gesto y destacaron la peculiar forma en que Mario buscó acompañarla a la distancia.

Al parecer, la pareja está muy sintonizada en ese aspecto, ya que Mario Irivarren también disfruta de viajar y realizar escapadas durante sus días libres. Claramente, el lenguaje del amor de los viajes es el que manda en esta relación.

¿Ustedes también prefieren un boleto de avión antes que un ramo de flores?