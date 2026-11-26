Espectáculos

Rebeca Escribens pasó un momento de tensión y risas en una emisión reciente de 'América hoy'. La conductora estuvo a punto de abandonar el set en plena transmisión en vivo después de creer que podría estar ocurriendo un temblor.

Todo pasó mientras Janeth Baraboza y Edson Dávila estaban al aire. Al escuchar que mencionaban un posible movimiento sísmico, Rebeca se llevó la mano al cuello y miró a su alrededor visiblemente preocupada. No quiso correr riesgos y dejó claro que no pensaba quedarse en el lugar si la tierra empezaba a moverse.

“¿A mí no me friegues, ah? Escuché a Tudela decir temblor. Yo me largo, ah”, comentó la presentadora, confirmando que estaba lista para salir del estudio. Entre bromas, también describió cómo habría sido su reacción si el sismo fuera real: “Casero, casera, iba a salir disparada y a la miércoles Janet con su ‘tranquilos, tranquilos’”.

Seamos honestos, quien no se haya querido largar de un sitio al sentir que todo se mueve no conoce el pánico. Rebeca no es nueva en esto, pues ya había admitido que su prioridad es ponerse a buen recaudo, aunque eso signifique dejar el programa a medias.

De hecho, en el 2023, durante 'América Espectáculos', la conductora ya había confesado que no tendría la misma serenidad que Alvina Ruiz para quedarse en el set durante un temblor. Aseguró entre bromas que ella sería la primera en estar afuera.

Al final, Rebeca tiene sus prioridades clarísimas y no piensa fingir una calma que no tiene. ¿Ustedes se quedarían tranquilos en el set o también saldrían disparados?