Espectáculos

Rosángela Espinoza atraviesa una nueva etapa sentimental, pero con una condición clara: no quiere convertir su romance en un asunto de dominio público. Aunque la modelo ha intentado que su nueva pareja se mantenga lejos de los reflectores, las imágenes de una salida con un misterioso acompañante en una cevichería despertaron la curiosidad de los programas de espectáculos. Al ser abordada por las cámaras de ‘América Espectáculos’, la exchica reality confirmó que está conociendo a alguien, aunque dejó claro que no piensa revelar la identidad de este hombre ni dar detalles íntimos, ya que considera que es su vida privada y que él no pertenece al mundo de la televisión.

Rosángela Espinoza es una figura conocida de la televisión peruana y actual integrante del programa ‘Esto es guerra’, .

Los detalles del misterioso piloto

A pesar de que Rosángela puso el candado a su privacidad, el equipo de ‘Magaly TV: la firme’ no se quedó con la duda y lanzó un informe detallado sobre el protagonista de este romance. Se trata de Ricardo Sala Anchorena, un piloto de aviación comercial de 47 años. Según la información difundida por el programa de Magaly Medina, el hombre tendría una diferencia de edad de una década con la modelo, quien tiene 37 años.

El reporte también entró en detalles sobre el aspecto físico del piloto, mencionando que mide aproximadamente 1.80 metros de estatura. Además, se reveló un dato personal importante: el hombre tiene un hijo de 12 años, información que fue recopilada y presentada por el espacio televisivo de ATV como parte de la ficha del supuesto galán.

Una relación de aventuras y secretos

El informe de Magaly Medina también presentó algunas de las actividades que formarían parte de la rutina de Ricardo Sala Anchorena. Entre sus pasatiempos figurarían las motocicletas, los deportes de aventura y los saltos en paracaídas, actividades que coincidirían con el gusto de Rosángela por conocer nuevos destinos y vivir experiencias fuera de lo común.

Sobre la duración del romance, el programa de espectáculos indica que la relación es bastante reciente, con aproximadamente un mes de camino. Debido a que el trabajo de Ricardo en la aviación comercial implica ausencias constantes por sus jornadas de vuelo, el piloto permanecería en el departamento de la modelo durante los periodos en los que no debe cumplir con sus obligaciones laborales.

Gestos románticos en redes sociales

Aunque la modelo ha sido reservada con las declaraciones oficiales, en sus redes sociales dejó escapar un detalle muy tierno. Rosángela compartió con sus seguidores un momento especial durante una mañana de desayuno, con un hermoso ramo de rosas que Ricardo le habría enviado. La publicación dejó ver el lado más romántico de esta nueva etapa.

Por el momento, Rosángela no ha confirmado oficialmente los datos específicos difundidos por el programa de Magaly Medina, pero mantiene su postura de proteger el vínculo frente a las especulaciones de la farándula nacional. Se nota que quiere disfrutar de este amor sin que se convierta en un show más de la televisión.