Espectáculos

Samahara Lobatón decidió romper el hielo con un gesto que nadie se esperaba. Le envió una caja de regalos y una invitación especial a Pamela Franco para que asista a su evento, el 'SamFest Edición Navidad', que se llevará a cabo este domingo 29 de noviembre desde el mediodía en el distrito de Santiago de Surco.

La cumbiambera no se quedó callada y compartió todo a través de un video en su cuenta de Instagram. En el clip, Pamela mostró con mucho entusiasmo los obsequios que recibió y confirmó que sí estará presente en la actividad. Además, invitó a sus seguidores a participar en familia y con sus niños, asegurando que el evento contará con varias sorpresas.

Los detalles del regalo

La cantante quedó encantada con el contenido de la caja y destacó especialmente un par de detalles que recibió. Entre los presentes, Pamela mencionó una tacita que calificó como hermosa y un minipanetón, comentando que con ese detalle ya se siente la Navidad.

Además de los regalos, la artista compartió la invitación formal al 'SamFest' y reiteró que los asistentes deben ir acompañados de sus niños para disfrutar de la actividad programada para este domingo 29 de noviembre. La reacción de Pamela fue de total agradecimiento, dejando claro que acepta el acercamiento de Samahara.

El contexto del drama

Para entender por qué este gesto es tan impactante, hay que recordar que el entorno de ambas ha estado marcado por fuertes conflictos mediáticos. Samahara ha tenido diversos cruces públicos con Pamela López, quien fue pareja de Christian Cueva. A su vez, la misma Pamela López también ha mantenido enfrentamientos con Pamela Franco, la actual pareja del futbolista.

Este acercamiento ocurre mientras aún resuenan las polémicas que involucraron a Melissa Klug, madre de Samahara, y el jugador conocido como 'Aladino'. Pamela López había acusado al futbolista de haberle sido infiel con la empresaria, según ella basándose en supuestos chats comprometedores de 2017 y en una presunta confesión del volante.

La respuesta de Melissa Klug

Sobre estas acusaciones, Melissa Klug negó rotundamente haber tenido un romance con el deportista y sostuvo que solo existió una amistad entre ellos, aunque admitió que él tuvo algunas actitudes de coqueteo.

Respecto a los mensajes en Instagram, la madre de Samahara explicó que la expresión que se le atribuye no tenía una connotación romántica, sino que se refería a una pulsera suya que el jugador había visto en una fotografía.

Ante los ataques y las acusaciones de López, la ex pareja de Jefferson Farfán tomó medidas legales, enviando cartas notariales e iniciando procesos judiciales. Sin embargo, tiempo después, decidió dejar el proceso en manos de su abogado y solicitó que dejaran de mencionarla en los medios.

Sinceramente, ¿quién hubiera imaginado que terminaríamos viendo este 'match' entre Samahara y Pamela Franco después de tanto ruido? Solo esperamos que el evento del domingo no termine en otro round de chismes.