Espectáculos

Leandro Cabello dejó sin palabras a Giovanna Valcárcel en Esto es Guerra. El guerrero ganó un punto y decidió celebrarlo quitándose la camiseta para presumir su cuerpo musculoso. La conductora reaccionó con total emoción en 'EEG El React', donde se paró, se acercó a la luna e intentó bajar al set.

Giovanna estuvo el 20 de noviembre como conductora invitada en el espacio y reveló que la producción le puso una condición: si alcanzaban cierta cantidad de likes en YouTube, tendría que enfrentarse a Katia Palma. "Tú, Katia Palma, y yo, vamos a ir a un reto, a un circuito", soltó la locutora, a lo que la líder de los guerreros respondió: "Lo que quieras. Con tacos si quieres".

Pero Katia Palma también tuvo sus momentos de distracción con los competidores. La presentadora quedó cautivada por Erick Sthormes, postulante de Esto Es Guerra Desafío 14 que pasó a la siguiente etapa del casting nacional. Después de que el joven venciera a un candidato de los Guerreros, Katia interrumpió el juego para elogiar su físico. Mathías Brivio solo pudo reírse mientras su compañera no dejaba de mirar al chico.

La chispa de Katia no terminó ahí, ya que también perdió los papeles con Francisco Figueroa. La conductora le había pedido al guerrero que, si ganaba a los Combatientes, se quitara el polo para mostrar su figura. Francisco cumplió el pedido y le enseñó sus abdominales, dejando a Katia con la boca y los ojos muy abiertos.