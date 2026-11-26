Espectáculos

Brunella Torpoco abrió su corazón en una entrevista con Carla Chevez donde puso los puntos sobre las íes respecto a su vida privada y profesional. La cantante recordó momentos críticos, como cuando la pandemia la dejó sin ingresos y llegó a pasar días en los que no tenía ni para comer.

En el plano sentimental, la salsera confesó haber vivido situaciones bastante pesadas. Contó que llegó a aceptar que una expareja besara a otras mujeres justo frente a ella. Además, mencionó que pasó por una etapa en la que salía de fiesta y tomaba todos los días, reflejando un periodo de inestabilidad que marcó su camino.

Entre la depresión y las críticas

Uno de los puntos más fuertes de la charla fue cuando Brunella se quebró al recordar las crisis que atravesó debido a la depresión. En ese contexto, aprovechó para responder a quienes critican su aspecto físico. Explicó que la hinchazón que algunos notan en su cuerpo está relacionada con los medicamentos que debe tomar durante sus momentos de crisis.

La artista también compartió que ha tenido que lidiar con complicaciones familiares fuertes, mencionando el fallecimiento de un familiar y que tanto su abuelo como su padre han estado internados. A pesar de sentir que pasaba por una mala racha, afirmó que su prioridad es la salud de su familia y la propia, viendo eso como la mayor bendición.

El choque con Laura Mau

El drama con Laura Mau fue otro tema central. Brunella reveló que los ataques de la otra cantante no son nuevos, sino que vienen desde que ella tenía 17 años y recién empezaba en la música. Según su versión, en aquel entonces ya recibía ataques, y hizo una publicación en redes sociales donde decía que la señora la estaba acosando.

Sobre las acusaciones de extorsión, la salsera negó rotundamente haber hecho algo así. Aclaró que, aunque reconoce haber hecho esa publicación cuando era menor de edad, no utilizó lisuras ni intentó extorsionar a nadie. Brunella señaló que tiene pruebas del año en que ocurrió todo y que Laura Mau mostró la publicación sin el año.

Actualmente, la situación escaló al plano legal. Su equipo envió una carta notarial a Laura Mau, no solo por haberla insultado, sino por haber dicho que la estaba extorsionando. Para la cantante, esto no es un juego ni una broma, ya que considera que decir que alguien extorsiona es algo muy fuerte.

Su presente y visión del éxito

A pesar de las tensiones, Brunella aseguró que respeta la trayectoria de Laura Mau y su talento, mencionando específicamente el éxito del tema "Deseada" y su capacidad para representar al Perú. Sin embargo, admitió que aunque trabaja en todo Lima y el Callao, nunca se ha cruzado con ella en ningún escenario.

Sobre su vida actual, la salsera se siente plena. Mencionó que tiene su hogar, un hijo y un esposo con quien se lleva más de 10 años de diferencia, destacando el apoyo constante de su pareja. Para ella, lo material es secundario; afirmó que es una mujer chambeadora y que, aunque pierda el dinero o el trabajo, tiene la capacidad de volver a empezar desde cero.

Finalmente, recordó la emoción de subir al escenario en los Heat y recibir su premio, un momento donde sintió que su voz se quebraba por la emoción. Aseguró que sigue trabajando sin saber qué pasará a futuro, manteniendo siempre su fe en Dios para superar los tropiezos y caídas.