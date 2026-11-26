Espectáculos

Un sujeto le exige medio millón de soles a Susy Díaz y a su hija, Flor Polo, bajo la amenaza de atentar contra sus vidas y las de sus seres queridos. La familia atribuye este ataque a la banda criminal Los Injertos del Norte.

Lo más preocupante es que los extorsionadores no están improvisando. El abogado de la familia, Castillo, reveló que los delincuentes manejan información muy delicada, como DNIs antiguos, la fachada de la casa y hasta el árbol genealógico de las afectadas. Por eso, el letrado sospecha que están hablando de una persona cercana que tuvo la confianza de la señora para sacar y filtrar esos datos.

La familia pondrá la denuncia en la avenida España debido a la gravedad y la cuantía del monto pedido, solicitando además medidas de protección. Según Castillo, esta ya es la tercera vez que sucede algo así. Si bien el abogado mencionó que tiene una presunción sobre quién podría estar detrás de esto, aclaró que no puede dar nombres porque necesita fundamentos.

Sobre el tema, el abogado precisó que no pueden asegurar que se trate de la expareja de Flor Polo, ya que eso sigue siendo solo un indicio. El acoso ha sido fuerte, pues los extorsionadores han enviado videos, fotos, audios y chats a la familia.

Ante el peligro, Susy Díaz tomó medidas drásticas: puso seguridad para todo su círculo familiar y prohibió que salgan a hacer shows o presentaciones. La conductora regresó al Perú luego de la situación que vivió su hija y dará su propio testimonio próximamente.

La familia ha pedido que la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial intervengan para que el caso no termine siendo una estadística más. Por su parte, el mensaje de Susy Díaz es que deben afrontar este hecho, reconociendo que los extorsionadores trabajan de manera sistemática y se esconden.