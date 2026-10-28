¡Simple Plan vuelve a Lima después de diez años y nos tiene con el corazón a mil!

Espectáculos

¡Prepara tu playlist de himnos pop-punk y desempolva esas pulseras de conciertos pasados! Simple Plan, la banda canadiense que acompañó a toda una generación desde comienzos de los años 2000, ¡confirma su esperado regreso a Lima después de diez años de ausencia! Sinceramente, la noticia ya nos tiene con el corazón a mil y contando los días.

Este reencuentro épico con el público peruano está pactado para el 6 de mayo en Costa 21, y no será un concierto cualquiera, ¡será un festival que reunirá lo mejor del pop-punk y el rock alternativo! Imagínense corear a todo pulmón joyitas como Welcome to My Life, Perfect, I am Just a Kid, Addicted, Shut Up y Summer Paradise. ¿Quién no ha vivido un momento con alguna de esas canciones? ¡Revivirlo en vivo va a ser una explosión de nostalgia y energía pura!

Los capos Pierre Bouvier, Chuck Comeau, Jeff Stinco y Sébastien Lefebvre vuelven a pisar suelo peruano para regalarnos esa dosis de adrenalina que solo ellos saben dar. Pero ojo, que no vienen solos a esta fiesta. El cartel está cargadísimo y promete dejar la Costa Verde vibrando: desde Estados Unidos, la banda All Time Low se suma con sus éxitos que también nos hacen volar la cabeza, como Dear Maria, Count Me In, Weightless y Monsters. ¡Tener a estos dos gigantes del género en un mismo escenario ya es un sueño hecho realidad!

Y la cuota peruana, ¡atención, que es de lujo! 6 Voltios, una de las agrupaciones con mayor trayectoria en nuestra escena punk rock local, dirán presente para ponerle esa chispa nacional al festival. Y para completar esta alineación de infarto, la banda Gamepad también se une al junte, asegurando que la programación sea una joya de principio a fin. ¡Una mezcla de talentos que promete puro pogo, saltos y recuerdos que durarán para siempre!

Ahora, lo más importante: las entradas. La venta será a través de la plataforma Teleticket, y aquí viene el dato clave para los más ávidos: si eres usuario de tarjetas Interbank, tienes una preventa exclusiva este 30 y 31 de octubre con un beneficio de ¡hasta el 15% de descuento! No te duermas en los laureles ni un segundo y revisa desde ya los canales oficiales para conocer todos los precios, las zonas habilitadas y las condiciones específicas de ingreso. Porque, honestamente, perderse este evento sería un crimen contra tu espíritu pop-punk. ¿Quién más ya está listo para este fiestón?