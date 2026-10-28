¡De no creer! Giuliana Rengifo y Marina Yafac se dieron el abrazo de la reconciliación

Espectáculos

¡Prepárense para el notición, porque esto sí que no lo vimos venir! Giuliana Rengifo y Marina Yafac, las eternas rivales de la cumbia, dejaron boquiabiertos a todos al reencontrarse y, ¡atención!, protagonizaron una inesperada reconciliación con un abrazo de esos que solo vemos en las novelas.

El chismecito picante de su enemistad es bien conocido. Hace un tiempo, las excantantes de Agua Bella se dijeron de todo frente a las cámaras de "América Hoy", con calificativos tan duros que nos hicieron pensar que esa guerra no tendría fin. Giuliana, sin pelos en la lengua, afirmó que Marina era egocéntrica y que se la pasaba rajando de ella con otras personas.

Pero Marina no se quedó callada. Negó todo, claro, y dijo que le preocupaba que Giuliana hablara así de ella, sobre todo porque en algún momento la había considerado una amiga, a pesar de que Rengifo dijera que nunca lo fueron. Además, Marina consideró que Giuliana está acostumbrada a hacer escándalos y que creía que con ella iba a lograr el mismo efecto. ¡Tremendo drama!

Y por si fuera poco, la cosa se puso más seria cuando Marina Yafac amenazó con tomar acciones legales. Advirtió que, si los comentarios de Giuliana continuaban, tendrían que verse por la vía legal. ¡Qué tensión!

Sin embargo, la historia dio un giro total. Las dos cumbiamberas recordaron los duros encontronazos que tuvieron, pero aseguraron que, gracias a una conversación y a la madurez (¡milagro!), pudieron recuperar su amistad y olvidar todo malentendido. Y para sellar la paz, se animaron a cantar juntas los temas que las hicieron famosas. ¿Será este el fin de una era de dimes y diretes, o solo una tregua temporal para las cámaras?