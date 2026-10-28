Onelia Molina suelta la sopa: ¿Deja la TV por la odontología?

Espectáculos

Onelia Molina, la conocida figura de 'Esto es Guerra', ha puesto fin a las especulaciones sobre su futuro profesional. Ante la pregunta de si dejaría alguna de sus facetas por el montón de compromisos que tiene, ella aclaró el panorama, y no, no es el fin de su carrera como odontóloga, ¡ni de la tele!

La exchica reality confesó que, si bien actualmente tiene menos tiempo para estar al frente de su clínica dental, esto no significa que haya colgado la bata blanca. Al contrario, ¡la chamba rinde frutos! El negocio, que está por cumplir su tercer año, se ha consolidado tanto que ahora ella puede delegar varias de sus funciones sin problemas. Onelia comentó que sacar adelante su clínica ha sido un trabajo arduo, que les ha costado, y que “ya va a ser el tercer año”.

¿Cómo logra Onelia manejar su clínica dental y estar en TV? Fácil, ¡con una buena estrategia y mucha confianza! Onelia explicó que los primeros años fueron complicados y que tuvo que trabajar bastante para que la clínica funcionara. Ese empuje inicial, esa inversión de tiempo y energía, es precisamente lo que le permite hoy tener una mayor libertad. “Los primeros años tocó remar muchísimo”, aseguró, y gracias a eso, explicó, ha podido darse la libertad de no estar tan presente en su clínica sin que deje de funcionar muy bien. Es decir, sentar una base sólida fue clave.

Y aquí viene el pilar fundamental de su método: su equipo de confianza. Onelia destacó el papel crucial de su administradora, a quien considera una persona de su entera confianza y una pieza clave para que el negocio siga en marcha. Dijo que su administradora es como su familia y que entiende muy bien el trabajo y la conoce a ella. Esta delegación efectiva, basada en una relación casi familiar, es lo que permite que la clínica opere eficientemente incluso cuando Onelia está enfocada en sus proyectos televisivos.

Así que no, fans de Onelia, la odontología no se va a ningún lado. Ella sigue súper conectada con su profesión e incluso invitó al público a darse una vuelta por su clínica. Aunque sus horarios para atender personalmente son “muy limitados”, recalcó que cuenta con un equipo muy bueno para atender a los pacientes.

En resumen, Onelia Molina nos ha dado una masterclass de cómo equilibrar la vida profesional sin renunciar a ninguna pasión. No es un adiós a la odontología ni a la televisión, sino una jugada maestra de reorganización de tiempos y delegación inteligente. ¿Quién dijo que no se podía tenerlo todo con chamba y buena gente?