Andrea San Martín busca a su hija tras denuncia de Juan Víctor Sánchez y Tilsa Lozano tiene una opinión fuerte

Espectáculos

Andrea San Martín, una de las figuras más mediáticas de la farándula peruana, es sinónimo de controversia, para bien o para mal. A lo largo de los años, su nombre ha sonado fuerte por enfrentamientos públicos con sus exparejas, desde Deyvis Orosco hasta Sebastián Lizarzaburu y Juan Víctor Sánchez. Y claro, no podemos olvidar la polémica por un presunto caso de maltrato animal que también la puso en el ojo de la tormenta. Pero ahora, la influencer está viviendo uno de los momentos más difíciles y delicados de su vida.

En los últimos días, la noticia principal ha sido la denuncia que Juan Víctor Sánchez, padre de su segunda hija, interpuso contra ella por presunto maltrato infantil. Esta situación hizo que Andrea permaneciera cerca de 40 horas en la comisaría de Miraflores,

La búsqueda de su hija y la nueva confrontación

Apenas recuperó su libertad, Andrea San Martín no perdió ni un minuto. Con el amparo de la tenencia de la menor, se dirigió a la casa de Juan Víctor Sánchez con un solo objetivo: reencontrarse con su segunda hija. Sin embargo, lo que se esperaba que fuera un reencuentro emotivo, se convirtió en una nueva y tensa confrontación. Al parecer, el piloto de avión se habría negado a permitir el encuentro, dejando a Andrea con los brazos vacíos y frustrada.

Ante esta situación, la influencer no dudó en hablar con la prensa. A las cámaras de ‘Amor y fuego’, Andrea San Martín declaró que Juan Víctor Sánchez debía entregarle a la menor la semana pasada, según lo acordado. Además, fue enfática al afirmar que no existe ninguna restricción legal que le impida estar con su hija y que el padre de la menor ha incumplido el acuerdo de conciliación. Desde los exteriores de la casa de Sánchez, Andrea se mostró firme y transparente. “Lo que me interesa es solamente nuestra hija y cómo podemos manejar las cosas. Voy a seguir en mi ruta de manejar las cosas lo mejor posible. No creas que es fácil, pero me corresponde. Y así como me ven, me van a seguir viendo hoy, mañana, en tres, en cinco, en diez años. Yo soy la madre de mis dos hijas y tengo que hacer las cosas bien. Tengo que tomar aire y es lo que nos toca a todas las mamás en la vida”, expresó, con esa convicción que la caracteriza.

Tilsa Lozano alza su voz: "Cuando el río suena es porque piedras trae"

El drama familiar ha cruzado las fronteras de los programas de farándula y llegó hasta el podcast ‘Tres al Hilo’, donde Tilsa Lozano no se guardó nada. La presentadora de televisión, conocida por su franqueza, expresó su total desacuerdo con la interminable lista de conflictos de Andrea con sus exparejas, muchos de los cuales terminan en los tribunales. Tilsa dejó claro que esta situación no es para nada sana para las menores involucradas, y que en esta novela repetitiva, Andrea también tendría su cuota de responsabilidad.

"Siempre está metida en ciertos tipos de conflictos con los padres de sus hijas", señaló Tilsa, sin pelos en la lengua. Recordó que con Sebastián Lizarzaburu, el ‘Hombre Roca’, padre de la hija mayor de San Martín, llevaron temas legales durante muchísimos años, en una relación totalmente conflictiva. Y para rematar, Tilsa lanzó su advertencia: "Tú puedes tener mala suerte, puedes haber elegido mal, pero no puede ser que siempre tengas problemas con los padres de tus hijos, pero no puede ser que siempre estés involucrada en temas legales, en denuncias. Ya cuando el río suena es porque piedras traes", sentenció, dejando a entrever una pauta preocupante en el historial de San Martín.

El audio que le rompió el corazón a Tilsa

Pero lo más impactante de su intervención llegó cuando Tilsa Lozano escuchaba un audio, grabado años atrás, donde presuntamente se registraba una agresión contra la menor. La presentadora no pudo contener la emoción y rompió en llanto, visiblemente afectada por lo que oía. "De verdad me mata este tema. ¿Han escuchado cómo le habla a la criatura? ¿Cómo le grita? Se escucha a la niñita de fondo, acongojada, gritando", dijo con la voz entrecortada, evidenciando su dolor.

Tilsa no solo cuestionó el contenido del audio, sino también la lentitud de las autoridades para tomar cartas en el asunto. Visiblemente afectada, fue categórica: consideró que la niña debería permanecer alejada de su madre para evitar que estos hechos se repitan. Además, sostuvo que este material sonoro sería contundente para solicitar medidas de protección, y cuestionó que las autoridades permitan que la niña siga bajo el cuidado de su madre. Aseguró que ella también corrige a sus hijos, pero que lo que se oye en el audio no es una corrección, sino un maltrato.

Y así, mientras la vida de Andrea San Martín sigue siendo una montaña rusa pública, uno no puede evitar preguntarse: ¿cuántos capítulos más le quedan a esta teleserie familiar?