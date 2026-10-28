¡Le dijeron “horribles” a sus canciones y Gian Marco explotó en pódcast!

Espectáculos

Gian Marco Zignago, uno de nuestros cantautores más queridos y reconocidos en Latinoamérica, nos dejó con la boca abierta durante su reciente aparición en el pódcast 'Desde cero'. Lo que prometía ser una charla tranquila, se convirtió en un momento ¡de infarto! cuando un conductor dominicano se atrevió a criticar sin piedad su música, calificando su repertorio de “horrible”, ¡así de fuerte!

La cosa empezó a calentar desde el inicio, porque el entrevistador, para variar, le erró al nombre y lo llamó “Gian Carlos”. ¿Un pequeño despiste? Quizás. Pero lo que vino después fue la verdadera bomba. El conductor, sin ningún filtro, cuestionó la popularidad de sus temas pese a su alcance en distintos países de la región y le dijo que sus canciones son horribles. ¡Imagínate la cara de Gian Marco!

Obviamente, nuestro cantautor no se iba a quedar callado ante semejante crítica, y menos frente a cámaras. Se notó al toque su incomodidad, y lejos de disimular, decidió expresar su malestar directamente. ¿Y cómo no? Que te digan que tus temas son “horribles”, ¡es para perder los papeles!

Con toda la indignación a flor de piel, y aprovechando la oportunidad, Gian Marco se dirigió directamente al entrevistador y le dijo: “Quería aprovechar la oportunidad para decirte que muy arrepentido de haber ido a tu programa. No pensé que esto era de esta manera. La verdad, nunca más en mi vida voy a regresar. Me encanta decírtelo”. ¡Zas! Una declaración tajante que dejó a todos pensando si el programa acabaría ahí mismo.

Pero, ¡tranquilos todos! Que no cunda el pánico ni saquemos los memes de “drama queen”. La situación, que parecía el inicio de un pleito épico, ¡resultó ser una broma! Sí, así como lo lees. Este “enfrentamiento” había sido previamente coordinado entre Gian Marco Zignago y la producción del pódcast 'Desde cero'. ¡Nos trolearon a todos y nos tuvieron al filo del asiento! Parece que a nuestro cantautor le gusta jugar con nuestras emociones.

Al final, después de la “tensión” y las risas, el ambiente se puso más cálido y emotivo. El youtuber sorprendió a Gian Marco con un regalo súper especial que le trajo recuerdos de su difunto padre. ¡Uff, qué alivio! Pensamos que esto iba a escalar a algo más serio, pero todo terminó en buenos términos y con un gesto conmovedor.

¿Y tú? ¿También te creíste la actuación de Gian Marco? ¡Nos tuvo engañados a todos con esa cara de pocos amigos!