Espectáculos

Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau habrían retomado su relación. Eso es, al menos, lo que se pregunta desde que ambos fueron captados juntos durante un almuerzo en un club, en compañía de un grupo de amigos. Las imágenes despertaron de inmediato las especulaciones sobre una posible reconciliación, y no es para menos: el empresario carga con los señalamientos por sus constantes infidelidades con Analía Jiménez.

Y hay un detalle que complica el relato: la conductora de televisión había asegurado que no retomaría su relación con Gabuteau tras las últimas imágenes de su esposo con otra mujer. Sin embargo, el reciente encuentro entre ambos volvió a poner en duda el estado de su matrimonio.

¿Qué se ve en las imágenes? Que, si bien Silvia Cornejo y Jean Paul Gabuteau estaban en el mismo lugar, permanecieron sentados en espacios separados. Un almuerzo compartido con distancia de por medio no es precisamente la postal de una reconciliación.

Pero hay un detalle que sí llamó la atención: una de sus amistades compartió en redes sociales una fotografía del regalo que recibió de la pareja y los etiquetó a ambos en la publicación para agradecerles por el presente.

A eso se suma otro dato: Silvia Cornejo dio a luz a su segundo hijo con Jean Paul Gabuteau, quien estuvo presente durante el nacimiento. Cuando al empresario lo abordaron para felicitarlo por la llegada de su pequeño y preguntarle si había retomado la relación con la modelo, evitó responder directamente. Dijo solo: “Gracias, gracias”.

Y está también lo que ella misma mostró. Silvia Cornejo estuvo promocionando en sus plataformas digitales los servicios de una empresa encargada de conservar las células madre de su bebé. En ese espacio habló de la decisión como una elección que tomó junto al padre de sus hijos: “Cuando nació nuestro segundo bebé, tomamos una decisión muy especial...”.

Con todo eso, los interrogantes sobre una posible reconciliación quedaron servidos. Ninguno de los dos ha confirmado públicamente si retomaron su relación.

Así que por ahora toca sacar conclusiones con lo que hay. Y si de verdad volvieron, ojalá la próxima foto sea con los dos en la misma mesa, porque sentados en espacios separados no hay reconciliación que se sostenga.