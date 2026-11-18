Espectáculos

Joao Flores, postulante del casting de Esto es Guerra, se paseó por los camerinos del programa vendiendo sus tortas y los integrantes del reality no dudaron en colaborarle. Un video compartido en Instagram muestra al competidor ofreciendo sus postres a sus compañeros, y el que más sorprendió fue Jota Benz, que le compró más de tres.

El gesto no sale de la nada. La producción ya había dado a conocer la historia del clasificado del casting de EEG: el competidor rompió en llanto al mostrarse orgulloso por la manera en que trabaja para poder ayudar todos los días a su madre, y en sus redes sociales compartía videos vendiendo tortas en la calle.

Y eso es lo que hace distinta la escena de camerino. Joao ya vendía tortas en la calle, según compartió en sus redes sociales.

Nikoll Martinez también pasó a la siguiente ronda del casting de Esto es Guerra Desafío 14. El joven integrante se emocionó al escuchar su nombre en el set como uno de los participantes que pasó a la siguiente fecha, pero se resbaló al saludar a sus otros compañeros.

En la lista de hombres clasificados a la segunda etapa hay 15 nombres: Adriano Noriega, Sebastián Centeno, Piero Delgado, Angello Naranjo, Maykel Torres, Mateo Usquiano, Joaquin Noriega, Erick Sthormes, Renato Valdez, Joao Flores, Nikoll Martinez, Alexander Peña, Jassir Yunis, Cesar Olemar y Sebastián Portacarrera. Entre las mujeres pasaron nueve: Nathalia Almeida, Jimena López, Makarena Novoa, Paloma de Abril, Mariana Gutiérrez, Nikita Palma, Nicole Belleza, Manu Toretto y Luciana Vásquez.

Entre tortas, lapsus y caras nuevas, la segunda etapa ya tiene de todo. ¿A quién le comprarías un postre para que llegue a la final?