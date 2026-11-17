Espectáculos

Luis Chaparro ya tiene a su culpable, y no es precisamente él. En una conversación con Mariana Ochoa, el participante habló de su paso por La Casa de los Famosos y apuntó contra Yahir: aseguró que un comentario suyo lo perjudicó dentro del reality y que, si eso no hubiera pasado, la cosa habría sido distinta.

La escena la reconstruyó la propia Mariana Ochoa: en las primeras semanas, durante la segunda nominación, Yahir dijo que Chaparro estaba apagado y que solo brillaba cuando estaba al lado de Aldo Rendón. Luis no lo negó. Al contrario, aceptó que ese comentario le pegó fuerte: "Me súper... sí... pensar que por ese comentario tergiversó todo; si ese comentario no se hubiera dado...".

Y de ahí para adelante todo fue cuesta arriba. Desde esa nominación, muchos otros habitantes y los panelistas externos empezaron con la misma cantaleta: que a Luis le faltaba brillar. A la semana siguiente salió expulsado.

El público también le entró

El desempeño de Chaparro fue muy criticado por el público. Con la base de seguidores que tenía en redes, se esperaba que replicara alguna forma de su contenido viral, y no lo hizo, aunque fue un consejo que recibió constantemente. Su explicación es otra: nunca encontró acomodo dentro de los grupos de la casa.

También reveló que la producción lo mandaba llamar seguido para regañarlo por cosas que hacía y que violaban las normas del reality. O sea, ni libre ni contento.

Y como si le faltara gente en la lista, su argumento salpicó a Yahir y a Guillermo Schutz, a quienes considera que eran incluso más muebles que él. Ojo con el término: los fans bautizaron así a los participantes que no generaban contenido.

Es fácil decirlo desde afuera, pero la secuencia tiene su lógica: te dicen apagado, todos repiten que te falta brillar y a la semana estás en la calle. Igual, echarle la culpa entera a una frase de Yahir suena a excusa de examen jalado. ¿Le compramos la teoría o simplemente el formato le quedó grande?