Espectáculos

Karla Tarazona y Christian Domínguez quieren volver a ser papás y quieren que sea una niña. Para llegar ahí, la conductora contó que el cantante dejó los anabólicos hace un año por recomendación médica y que ambos siguen un proceso supervisado por un especialista.

Las declaraciones se conocieron el lunes 16 de noviembre. Ahí la también locutora recordó que en enero congeló sus óvulos y explicó que están tomando las precauciones necesarias para concretar su deseo de tener otro bebé. También puso su edad sobre la mesa: tiene 43 años y sabe que todo tiene que salir bien.

Un año limpiando el cuerpo

Sobre el consumo de anabólicos de su pareja, fue directa: "Como todos sabían, Christian se ponía anabólicos, pero ahora está limpiando su cuerpo...". Y comparó el proceso con la época en que encargaron a su hijo.

Cuando le preguntaron cuánto tiempo lleva el cantante sin esas sustancias, respondió: "Un año. Es un proceso, con análisis y todo junto al doctor Noriega." El especialista se está haciendo cargo de todo el proceso para que todo salga bien.

Los hermanos ya están listos

Los hijos de la pareja también están metidos en la ilusión. Tarazona contó que están felices y que, por sus edades, podrían convertirse en los principales protectores de su hermanita: el mayor pronto cumple 17 años, el otro tiene 15 y el otro va para los 11.

La idea es que el proyecto se concrete el próximo año, así que la pareja sigue el proceso tal como lo indica el médico. La posibilidad de una niña tiene entusiasmada a toda la familia, no solo a los papás.

Falta que se cumpla, pero el plan ya está armado. Si todo sale como quieren, el próximo año la casa se llena otra vez.