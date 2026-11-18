Espectáculos

Sporting Cristal se quedó con la Copa Caliente y la celebración también tuvo su capítulo familiar. Hernán Barcos fue uno de los protagonistas de la conquista celeste y su esposa, Giuli Cunha, le dedicó un mensaje en Instagram que vale la pena leer completo.

La dedicatoria va directo al trabajo de todos los días: "Orgullosos de cada minuto que pasas en el campo, de cada entrenamiento, de cada momento de concentración, dedicación y responsabilidad hacia tu profesión". El texto repasa los entrenamientos, las concentraciones y la responsabilidad con la que el delantero argentino afronta su carrera, incluso a sus 42 años.

Pero el fragmento que se robó la atención fue otro: "A tus 42 años, viviendo todo esto en un año tan difícil y diferente... Y aún así, tu fortaleza nunca ha flaqueado". Ahí está la parte que todos subrayamos. Porque ese año difícil no aparece de la nada: se puede leer como una referencia al momento que le tocó vivir tras no renovar con Alianza Lima, el club donde se volvió uno de sus referentes y donde vivió temporadas importantes.

Del otro lado, Barcos sigue sumando: un logro deportivo más con la camiseta celeste y el respaldo de la familia en esta nueva etapa de su carrera.

Cristal ya piensa en Cienciano

El cuadro celeste no tiene mucho tiempo para festejar. Le queda una parada en el Torneo Clausura 2026: este domingo 22 de noviembre de 2026 se enfrenta a Cienciano por la fecha 17, la última del campeonato.

El partido es en el estadio Alberto Gallardo, en San Martín de Porres, a las 3.00 p. m. (hora peruana). Lo transmite L1 MAX y también se puede ver por streaming en Liga 1 Play, DGO, Movistar TV App y TV 360.

¿Alguien más cree que el mensaje de Giuli le va a dar una motivación extra al 'Pirata' para el domingo?