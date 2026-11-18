Espectáculos

Pamela López sorprendió a propios y extraños al presentar oficialmente su propia marca de panetones, bautizada 'Kitty Pam'. Y no lo hizo en silencio: frente a la prensa aprovechó las cámaras para burlarse abiertamente de Pamela Franco, que tiene el mismo emprendimiento navideño. Dos Pamelas, dos marcas y un solo diciembre: la competencia está servida.

Durante su aparición, la aún esposa de Christian Cueva promocionó su producto mientras sostenía la caja, la que lleva su propia fotografía, y llamó la atención sobre el llamativo sello del envase de su panetón de 900 gramos: "Sin bromato artificial". Un detalle que funciona como argumento de venta y, de paso, como dardo para la competencia.

Con sonrisa pícara y gestos con las manos, López reafirmó la calidad de lo suyo: "Así es, el verdadero panetón natural, riquichichichísimo, sin bromato artificial. Ya sabes". La indirecta iba directo a Pamela Franco. Y seamos honestos: decir "el verdadero" cuando tu rival vende exactamente lo mismo no es un detalle suelto, es un mensaje.

Pero las diferencias no se quedaron ahí. Un periodista le consultó directamente si pensaba comercializar su producto o si terminaría obsequiándolo, como lo hizo Pamela Franco. "Los míos son a precio covid, vendidos, ya sabes, hay que generar", respondió con evidente ironía. Nada de regalitos, entonces: acá se viene a facturar.

Más allá del panetón, entre ambas hay una denuncia por agresión: Pamela Franco denunció a Pamela López y recibió garantías.

¿Quién se queda con la mesa navideña? Imposible saberlo sin probar. Lo único seguro es que este año el panetón se compra con chisme incluido, y que a alguien le va a tocar organizar una prueba a ciegas.