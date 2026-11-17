Espectáculos

María Becerra arrancó su serie de diez conciertos en el Movistar Arena de Buenos Aires con un espectáculo 360°, una puesta en escena que combina música, actuaciones y distintos universos visuales. Pero entre tanta producción, el momento que se robó todas las miradas fue uno bien casero: la cantante se acercó a su tío en pleno escenario y le besó el escudo de Gimnasia que llevaba en el pecho.

El gesto quedó registrado en video y empezó a circular rapidísimo entre los hinchas triperos. Como suele pasar en sus presentaciones, parte de la familia de María había subido al escenario para acompañarla; entre ellos estaba su tío, que bailó junto al resto de sus familiares luciendo una remera con el escudo del Lobo. En medio de la canción vino el beso, y ahí se terminó el show para los que miran todo con el corazón albiazul.

Cuatro alter egos y una María

El espectáculo gira alrededor de las identidades que la cantante construyó para su tercer álbum de estudio. Shanina, Maite, Gladys y Jojo son los cuatro alter egos que protagonizan el show, cada uno con su propia identidad musical, estética y narrativa. A ellos se suma María, la artista detrás de todos esos personajes, que también tiene su espacio especial dentro del show. Y fue justo ahí, en el momento más personal, donde apareció una de sus facetas más conocidas: su pasión por Gimnasia.

Ahí está, nos parece, el detalle lindo de la noche. Se puede armar un show enorme con universos visuales y cuatro personajes distintos, y aun así el pedacito que la gente se lleva es el tío con la camiseta del Lobo en el pecho.

No es la primera vez

Y ojo, que esto no arrancó ahora. La cantante ya se mostró en distintas oportunidades con la camiseta albiazul, compartió mensajes vinculados al club en sus redes sociales y hasta visitó el Estadio del Bosque para alentar al equipo. El beso al escudo en el Movistar Arena es la misma historia de siempre, solo que esta vez con miles de testigos y un video que corre solo.

Para los hinchas de Gimnasia, ver a una de las artistas argentinas más reconocidas internacionalmente besar el escudo del Lobo en un escenario multitudinario no es poca cosa. Y para el resto, es una buena excusa para acordarse de que la gente famosa también tiene su equipo de toda la vida y lo grita donde le toque.

¿Ustedes se bancan el fanatismo ajeno en pleno recital o se van con la música a otra parte?