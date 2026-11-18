Espectáculos

Laura Bozzo dejó el Hospital General de México después de casi un mes internada. La conductora peruana se encontraría en su casa desde el domingo 15 de noviembre, según lo que reportó la periodista Lizz López el martes 17 de noviembre.

Ojo: el alta no significa que esté recuperada del todo. Bozzo sigue necesitando suministro de oxígeno para mantenerse estable y continuará con su tratamiento en el domicilio.

Laura Bozzo es una conductora de televisión peruana, conocida por su programa de entrevistas, y tiene 75 años. Estaba en México por su participación reciente en producciones de televisión.

El alta firmada y la espera del oxígeno

Lizz López contó que los médicos firmaron el alta entre el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, varios días antes de que el traslado se hiciera efectivo. El motivo de la demora: a la familia le pidieron conseguir por su cuenta concentradores de oxígeno y tanques de oxígeno portátiles.

Dicho de otro modo, la salida no dependía solo de la firma médica, sino de que la familia consiguiera esos equipos. Los médicos advirtieron que, sin ese suministro, su estado podía complicarse. Y la conductora todavía lo requiere para mantener su estabilidad.

La habitación 461

Durante la internación, Bozzo no compartió habitación con otros pacientes. Lizz López contó que estuvo en un cuarto llamado "de aislamiento", la habitación 461 del cuarto piso de la torre quirúrgica, pese a que el Hospital General de México suele asignar entre cuatro y cinco pacientes por cuarto. La periodista habló de privilegios justamente por eso. Cuando la visitó, la encontró totalmente consciente y la estaban alimentando en ese momento, sola en la habitación.

De Acapulco al Hospital General

El primer internamiento fue la tarde del 13 de octubre, en el Hospital IMSS-Bienestar El Quemado, en Acapulco. Bozzo llegó con dolor abdominal severo, deshidratación aguda y complicaciones intestinales. Los médicos diagnosticaron una úlcera duodenal perforada y la operaron de urgencia ese mismo día.

Después vino el traslado al Hospital General de México, en la Ciudad de México. Ahí su condición se agravó y fue reportada en repetidas ocasiones como delicada, conectada a un respirador y en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Su hija Alejandra de la Fuente explicó que su madre desarrolló peritonitis por el estallido de la úlcera y después una sepsis abdominal. Según contó, a los médicos les daban un 10% de opciones de que saliera adelante, y fue "súper grave".

El 27 de octubre, Alejandra de la Fuente confirmó públicamente que su madre había abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos y la habían trasladado a un cuarto dentro de la misma institución. En ese momento detalló que Bozzo había llegado a estar intubada y conectada a una máquina que controlaba la presión cardíaca.

El abandono que no fue y las versiones falsas

Durante la internación también salieron versiones que señalaban a las hijas de Bozzo de haberla dejado sola en el hospital. Lizz López las refutó y describió la presencia constante de Alejandra de la Fuente en el nosocomio: "Nunca estuvo abandonada", insistió. Según ese relato, la hija estuvo pendiente de todo lo que su mamá necesitara durante el mes de internación.

Días antes del anuncio del 27 de octubre habían circulado versiones falsas sobre la muerte de la conductora, que su entorno desmintió en distintas ocasiones. Fue la propia Alejandra de la Fuente la que aclaró el estado real de salud de su madre en declaraciones públicas.

El Hospital General de México, donde permaneció internada, es una institución pública de tercer nivel dependiente de la Secretaría de Salud federal, ubicada en la colonia Doctores de la Ciudad de México.