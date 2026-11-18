Espectáculos

Rosángela Espinoza volvió al set de Esto es guerra Desafío 14 después de varias semanas de ausencia por una fuerte lesión que sufrió en una competencia contra Karen Dejo. La competidora saludó a todos los Guerreros y Combatientes al regresar, y con eso ya se llevaba su momento. Pero las reacciones de Patricio Parodi y de la "Sabrosura" fueron las que llamaron la atención.

Otro capítulo con Karen Dejo

En el programa de Esto es guerra, Rosángela Espinoza y Karen Dejo volvieron a protagonizar un momento tenso. La "Sabrosura" tildó de loca a la "Chica selfie" cuando felicitaba a Melissa Loza por ganarle a la guerrera en un reto de altura extrema. Roucha se mostró indignada por los calificativos de Dejo y le pidió que le pida disculpas públicas, porque ella no se expresa así de ella. Karen no hizo mea culpa y eso generó la molestia de Rous, que amenazó con abandonar el reality si su contrincante no se disculpa.

El llanto y la suspensión

Rosángela Espinoza no pudo aguantar las lágrimas cuando 'El Tribunal' anunció que había sido suspendida indefinidamente de Esto es guerra. Todo sucedió después de que la popular 'Roucha' defendiera a Said Palao y enfrentara a la producción. La guerrera no se quedó callada cuando el esposo de Alejandra Baigorria pasó a sentencia por jalarle el casco a Leandro Cabello. Ella intentó defenderlo, sin imaginar que terminaría perjudicada. Dijo que estaban bien y que estaban haciendo los puntos, y al parecer sus palabras no fueron del agrado de 'El Tribunal', que le preguntó si quería correr con la misma suerte que Said Palao. Ella dejó en claro que estaba tranquila y la producción le ordenó que no siga hablando.

Dos cruces, un llanto y una amenaza de irse: si el desafío es aguantar en la pista, también es aguantar que la producción te diga que te calles. ¿Tú de qué lado estás?