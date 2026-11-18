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Onelia Molina tenía una cuenta pendiente con el dentista y por fin la cerró: arregló el diente que se le rompió en un golpe durante una competencia de "Esto es guerra". No fue en cualquier consultorio, sino en su propia clínica dental, Odontoz Prime, ubicada en el Callao.

La integrante del reality lo mostró en sus historias de Instagram, donde aparece recostada en el sillón odontológico mientras un colega suyo trabaja en la reparación de su diente. La modelo escribió junto a las imágenes que por fin tocó arreglar su dientecito con el mejor.

En la misma publicación etiquetó a Odontoz Prime y dejó un enlace para agendar citas, así que el momento dental también funcionó como vitrina para su negocio. Y ojo, si tienes clínica, ¿por qué no?

De dónde salió el diente roto

El problema nació en una jornada de competencia de "Esto es guerra", cuando recibió un fuerte golpe que le fracturó una parte de una de sus piezas dentales. Ella misma lo contó en sus historias de Instagram.

En ese momento la atención no fue en su propia clínica. Contó que tenía varios compromisos programados para la mañana siguiente y que, a esas horas, no llegaba al Callao, así que terminó buscando atención odontológica de emergencia en plena noche. Comentó entonces, entre risas, que al día siguiente tocaba madrugar y no podía estar chimuela.

Esta vez sí fue en casa: su sillón, su especialista y un diente menos roto en el camino. La modelo acompañó las imágenes con un mensaje en el que mostró su satisfacción por finalmente atenderse.

Eso sí, nos quedó una duda: si la clínica es suya, ¿sacó cita por el enlace como cualquier mortal o entró directo al sillón a la hora que quiso?