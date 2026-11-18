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La atención médica en la última misa del papa León XIV en el Perú tiene una nueva crítica encima: la de Magaly Medina. La conductora cuestionó las condiciones de los puestos de emergencia habilitados en la base aérea Las Palmas y puso en duda que el Ministerio de Salud contara con los recursos necesarios para responder ante una concentración de esa magnitud.

En su programa del 16 de noviembre, la conductora de Magaly TV, la firme mostró información sobre las presuntas deficiencias de las carpas habilitadas para atender emergencias, donde debían recibir asistencia las personas que presentaran complicaciones como desmayos o elevación de la presión arterial. En el mismo programa mencionó la situación de EsSalud y criticó el estado del sistema sanitario peruano.

Los puestos colapsados, sin insumos

Según los reportes que presentó en televisión, los puestos médicos habrían tenido dificultades para responder a la cantidad de pacientes que necesitaban atención. La conductora dio lectura a un reporte sobre las condiciones en las que se encontrarían algunos de estos puntos de atención, con referencia a la falta de insumos y a las limitaciones para atender a los asistentes que requerían asistencia médica. "Los puestos colapsados, sin insumos, con cloruro, pero sin vías", señaló. Y agregó que apenas había unos cuantos blíster inyectables para la cantidad de gente que había.

Medina también expresó su preocupación por los adultos mayores y por otros ciudadanos que permanecieron durante horas sin comer y bajo el calor. La celebración religiosa congregó a una multitud que, según las estimaciones mencionadas durante la cobertura televisiva, superaba el millón de personas. Muchos fieles llegaron desde la noche anterior y permanecieron varias horas en el recinto, expuestos a las condiciones climáticas y al desgaste físico que implicaba esperar para participar en la última actividad oficial del Santo Padre en Lima.

El pedido de servicios privados

Uno de los momentos más contundentes de su crítica se produjo cuando cuestionó que el Ministerio de Salud haya asumido la responsabilidad de atender una concentración multitudinaria si, según los reportes que presentó, los establecimientos y servicios sanitarios del país ya enfrentaban dificultades para cubrir las necesidades habituales de la población. Para la conductora, ante la cantidad de asistentes y las condiciones previstas para la jornada, se debió evaluar la contratación de servicios privados de salud que reforzaran la atención de emergencia.

Sobre EsSalud, cuestionó la capacidad del sistema público para responder a las necesidades de los ciudadanos y sostuvo que la salud en el país está en crisis, totalmente en emergencia, y que a ese ministerio sin recursos suficientes le encargan más de un millón de personas. Insistió en que una actividad de esas dimensiones necesitaba suficientes profesionales, medicamentos, materiales médicos y puntos de atención distribuidos estratégicamente para responder ante cualquier emergencia.

Las quejas de los asistentes

Las quejas recogidas durante la cobertura de la misa también incluyeron testimonios sobre las condiciones de seguridad y los servicios disponibles en la base aérea Las Palmas. Uno de los asistentes entrevistados denunció que no había observado suficiente personal auxiliar y relató situaciones incómodas que habrían enfrentado algunas familias durante la espera: contó que las pantallas no funcionaban, que vio a señoras y niños hacer sus necesidades fisiológicas porque los baños estaban retirados del bloque y que no había personal auxiliar de seguridad ni auxiliar de primeros auxilios.

Para Medina, las condiciones denunciadas evidenciaban una falta de previsión frente a una actividad cuya convocatoria multitudinaria era conocida con anticipación. "Plata había, se podían hacer grandes cosas", sostuvo, y apuntó que se podían tener mejores baños y más comodidad en medio de una espera que todos sabían que sería larga.

Las críticas a la atención médica se sumaron a los cuestionamientos que la conductora hizo por las fallas en las pantallas y el sistema de sonido instalados para la misa. Según explicó, los problemas técnicos impidieron que muchos fieles pudieran seguir la ceremonia, pese a que habían esperado durante horas para escuchar el mensaje del pontífice. También cuestionó el presupuesto destinado a la instalación de estos equipos.