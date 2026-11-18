Espectáculos

Carlos Alcántara, el 'Cachín', decidió contar algo que mantuvo en reserva durante años: una etapa de su vida marcada por los excesos y la dependencia. El actor peruano dijo que logró superarla después de un profundo proceso de introspección, y que el deporte y el desarrollo de su inteligencia emocional fueron fundamentales para recuperar el equilibrio personal. “He sido muy noctámbulo, muy juerguero, he tenido muchas adicciones, muchas cosas que he superado”, confesó.

Reconoció que atravesó momentos difíciles y que llegó a tocar fondo, pero que encontró en esas herramientas la fortaleza para dejar atrás dependencias que pusieron en riesgo su bienestar. También admitió que hubo ocasiones en las que estuvo cerca de regresar a los comportamientos destructivos del pasado, aunque aseguró que decidió no repetir esa historia. Consciente de los riesgos, expresó su deseo de mantenerse saludable y concentrado en nuevos proyectos cinematográficos. “Así que no, así quiero estar sanito, hacer películas bonitas”, manifestó al hablar de esta nueva etapa.

El ego y el espejo

Alcántara contó que la fama y el reconocimiento público terminaron afectando su equilibrio personal, al punto de llevarlo por un camino de comportamientos destructivos. Recordó que llegó a evitar mirarse al espejo durante varios años, porque identificaba en ese gesto una manifestación de su ego y una actitud narcisista que necesitaba controlar. Con el paso del tiempo aprendió a reconocer esas conductas y a trabajar para mantenerlas bajo control. Aprender a reconocer su ego, explicó, ha sido un proceso constante, incluso después de su matrimonio, para evitar regresar a los excesos que marcaron parte de su pasado.

La separación, la depresión y '¡Asu Mare!'

En su testimonio también recordó uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental: su separación de Jossie Lindley, con quien compartió más de una década de matrimonio y tuvo dos hijos. El actor reveló que atravesó un episodio de depresión después de las críticas que recibió por la última entrega de la saga '¡Asu Mare!', una etapa complicada que coincidió con los problemas que enfrentaba su relación de pareja.

El Dragón volvió a las salas

Todo esto lo contó en medio de un regreso esperado a la pantalla grande. Alcántara volvió a ponerse en la piel de El Dragón en 'La Gran Sangre: Ojo x Ojo', acompañado nuevamente por Aldo Miyashiro y Pietro Sibille, casi 20 años después de la última producción de la franquicia. La película, dirigida por Jorge Carmona, se estrenó en los cines peruanos el jueves 12 de noviembre, el mismo día en que el popular 'Cachín' cumplió 62 años. Durante su primera jornada en cartelera convocó a cerca de 30.000 espectadores y se convirtió en el mejor estreno de una película peruana en lo que va del 2026. Al elenco se sumaron Lucho Cáceres, Joel Ezeta y Pablo Saldarriaga.

Detrás del 'Cachín' hay una trayectoria construida desde finales de los años ochenta en el Club de Teatro de Lima, que alcanzó gran popularidad con su interpretación de Machín en 'Pataclaun' (1997-1999) y que después se consolidó en la televisión con el personaje de El Dragón en 'La Gran Sangre', junto a Aldo Miyashiro y Pietro Sibille.

La fiesta y el tema Magaly

La celebración por el estreno continuó fuera de las salas de cine, donde el actor festejó sus 62 años rodeado de conocidos rostros del espectáculo. Entre los invitados estuvieron Yahaira Plasencia y su pareja, Luis Fernando Rodríguez, además de Merly Morello y Pold Gastelo. Un programa de espectáculos también lo registró junto a dos jóvenes, a quienes acompañó hasta sus respectivos domicilios antes de regresar a la discoteca para continuar con la fiesta.

En medio de las actividades promocionales de la película, el 'Cachín' también se pronunció sobre su vínculo con Magaly Medina. Meses atrás había manifestado su molestia por la difusión reiterada de imágenes relacionadas con sus salidas nocturnas, una situación que generó comentarios sobre ambos. Sin embargo, durante la alfombra roja de la cinta, dejó abierta la posibilidad de conversar con la conductora si se presenta la ocasión.

Al final, el mensaje del propio Alcántara es bien simple: quiere estar sanito y hacer películas bonitas. Después de todo lo que le costó llegar hasta acá, ¿quién le discute eso?