Espectáculos

Un live que nadie anunció y que igual terminó dando la vuelta. Renato Rossini padre habría quedado en vivo sin darse cuenta y, en medio de la transmisión, se escuchó una conversación que despertó la curiosidad de los usuarios. La frase que quedó dando vueltas fue una sola: "Involucrado sí, enamorado no".

El video no mostraba cómo empezó la transmisión, pero sí dejaba escuchar parte de un diálogo en el que aparentemente se hacían referencias a Renato Rossini Jr., su hijo, y a su acercamiento con Samahara Lobatón, la hija de Melissa Klug. Por lo que se oye, el actor respondía un par de preguntas sin haber notado que estaba en vivo.

El episodio lo comentó Samuel Suárez, que contó que una seguidora le envió la grabación. Lo describió como algo raro, porque en el live el actor empezó a hablar cosas sin sentido. Además, la persona que le mandó el material le contó que la conversación habría empezado antes del fragmento que llegó a sus manos.

Y ahí está el detalle: la frase suena a aclaración, pero también se puede leer como un guiño. Seamos honestos, es tan corta que cada quien la acomoda como quiere, y el comentario dejaba entrever que se refería a la situación sentimental de su engreído con Samahara Lobatón. Puede que el papá solo estuviera conversando con alguien de confianza y le sacaran la frase de contexto; también puede que haya dicho más de la cuenta. Con un fragmento, no se puede afirmar ninguna de las dos.

Todo esto se da después de que Renato Rossini Jr. y Samahara Lobatón despertaran comentarios por su cercanía en el reality de convivencia 'El Sultanato'. Durante su participación en el programa protagonizaron momentos de complicidad y hasta se dieron besos frente a sus compañeros.

Después, la hija de Melissa Klug compartió fotografías junto al joven actor, incluida una en la que aparecen besándose. "Los realitys sí te dejan cosas bonitas", escribió, y las especulaciones sobre el inicio de un romance se alimentaron solas.

Nosotros solo pedimos una cosa: que la próxima vez revise dos veces antes de darle al botón, porque si no, la primicia la termina dando la familia. ¿Y tú qué crees: el papá aclaró algo o metió más leña al fuego?