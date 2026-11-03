Brunella Torpoco nominada a los Premios Heat: ¡A competir con los capos de la salsa!

Espectáculos

¡Prepárense, salseros! Brunella Torpoco, nuestra chalaca de 28 años, está en el ojo del huracán (del bueno, obvio) al conseguir una nominación a los Premios Heat 2026. Imagínense el nivel: va a competir en la categoría 'Mejor Artista de Salsa' y, como si fuera poco, su nombre ya comparte espacio con leyendas como el cantante y compositor panameño Rubén Blades y el cantante puertorriqueño de salsa y bolero Gilberto Santa Rosa.

La emoción de Brunella es contagiosa, y no es para menos. ¡Es un orgullo para la salsa peruana! La artista no dudó en decir que se siente "feliz y orgullosa como peruana de la nominación recibida" y, claro, nos pidió el apoyo de todos. Además, sabe quiénes son los verdaderos MVP: sus seguidores. Para ella, "el aplauso del público es la vitamina para seguir trabajando, creando y lanzar nuevos temas al público". ¡Qué capo!

Esta nominación no solo es un golazo personal para Brunella, sino también una vitrina enorme para que la salsa hecha en Perú se luzca a nivel internacional. ¿Y con quién más se está enfrentando? Pues, con otros pesos pesados como Luis Enrique, Grupo Niche, Jerry Rivera y Marc Anthony. ¡Casi nada!

Y como Brunella no para, en medio de toda esta euforia, ya anunció que su aniversario artístico se viene con fuerza. La celebración será el 27 de noviembre en el Círculo Militar de Jesús María. Se esperan invitados de lujo, tanto nacionales como internacionales, aunque los nombres aún son un misterio. Para calentar motores, hace poco la rompió con su colaboración musical con Melcochita, que logró repercusión en redes sociales.

Si quieren ver a nuestra Brunella levantar ese premio, tienen que meterle punche a la votación. Los Premios Heat 2026 se entregarán el 5 de noviembre en Puerto Vallarta, México, pero las votaciones cerraron el 15 de octubre en la app de LosHeat.tv. ¡Ojalá todos hayamos votado a tiempo para apoyar a la dura!