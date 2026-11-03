¡Puro drama! Pamela López tiene un “tema pendiente” con Ana Paula Consorte y cuenta su cercanía con Doña Peta

Espectáculos

Pamela López, conocida por su vida mediática y su aún vigente matrimonio con el futbolista Christian Cueva, ha vuelto a generar revuelo en el mundo del espectáculo local. Esta vez, la empresaria no solo se ha metido en la última polémica entre Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero, y Giuli Cunha, la compañera del 'Pirata' Hernán Barcos, sino que también ha aprovechado la ocasión para aclarar su relación de años con el entorno familiar del 'Depredador', desmintiendo chismes y fijando su propia cancha en medio de tanto rumor, todo durante el podcast ‘Vale todo’.

¡Drama en la cancha! El "tema pendiente" con Ana Paula Consorte

Pamela López no se guarda nada, y en el podcast 'Vale todo' soltó una bomba que nadie esperaba: ¡tiene un asunto pendiente con Ana Paula Consorte! Sí, la misma que es pareja de Paolo Guerrero y que hace poco armó un revuelo con sus reclamos al 'Pirata' Barcos por unos supuestos gestos de su esposa, Giuli Cunha, hacia el 'Depredador' en pleno partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Parece que el fútbol no es el único lugar donde se marcan goles y se arman polémicas.

La empresaria, con esa soltura que la caracteriza, confesó que, aunque no son íntimas, pues no la conoce y solo ha coincidido con ella, siente que hay un malentendido flotando en el aire. Según Pamela, la brasileña tendría una confusión generada por terceros que aún no han podido aclarar cara a cara. Dijo que cuando la encuentre lo aclararán, que se trata de un malentendido y una confusión, y dejó claro que no es algo menor. Es que, seamos honestas, a nadie le gusta que haya chismes volando por ahí sin que uno pueda poner los puntos sobre las íes. Lo curioso es que, si bien Ana Paula nunca se dirigió a ella públicamente, a Pamela le ha llegado la información de que el malentendido existe, y parece que solo espera el momento justo para sentarse a conversar y ponerle fin a tanto rumor. ¿Será un versus o una reconciliación cuando se encuentren? ¡Ya queremos ver ese capítulo!

"Té de tías" con Doña Peta: La conexión con la familia Guerrero

Pero la cosa no quedó ahí. En la misma entrevista, la aún esposa de Christian Cueva retrocedió en el tiempo para contarnos su cercanía con la familia Guerrero, especialmente con la legendaria Petronila Gonzales, más conocida como ‘Doña Peta’. Y es que, al parecer, Pamela y la mamá del capitán histórico de la selección eran casi vecinas y compartían momentos de lo más entrañables.

Pamela recordó con mucho cariño sus visitas a la casa de Doña Peta, a quien le guarda gran cariño, respeto y admiración. Imagínense la escena: la mamá de los seleccionados y Pamela tomándose un cafecito. ¡Un verdadero té de tías! Esta cercanía, explicó la trujillana, se dio de forma natural por la poca distancia entre sus hogares y el ambiente que compartían las parejas de los futbolistas. Eran reuniones informales, llenas de cordialidad, donde los chismes de camerino seguro que pasaban a segundo plano frente a las anécdotas del día a día. Con esto, Pamela no solo descartó especulaciones sobre su relación con el entorno del fútbol, sino que también dejó su posición clarísima sobre la dinámica que se vivía en aquellos años dorados de la selección. Una muestra de que, más allá de la pantalla, también hay espacio para la amistad y el respeto entre las figuras más importantes de nuestro balompié. ¿Quién no quisiera haber estado en ese té?

Paolo Guerrero y la "educación deportiva": ¿Hubo química o solo respeto?

Y para rematar, Pamela López también se refirió a su relación directa con el 'Depredador', Paolo Guerrero. Lo conoció desde los tiempos en que él tenía una relación con la guapísima Alondra García Miró. Y ojo, no era solo de lejos: ¡hasta tiene fotos de Paolo cargando a sus hijos cuando eran "muy bebitos, chiquitos"! Compartieron un montón por todo el tema de la selección, claro está.

Pero aquí viene el punto que a muchos nos dejó pensando: a pesar de toda esa cercanía física y familiar, Pamela dejó clarísimo que la relación entre ella y Paolo siempre estuvo regida por una estricta "educación dentro del ámbito deportivo". Nada de confianzas excesivas. "Siempre ha sido con mucho respeto, señoras, qué tal Paolo", relató, pintando un cuadro de formalidad absoluta. Según explicó, nunca tuvieron una amistad de jugarse o escribirse ni nada por el estilo. Y, conociendo el perfil serio y reservado del 'Depredador', Pamela lanzó su humilde opinión: "Yo no creo que le haya hecho mucha gracia" tanta coincidencia en eventos familiares o de la selección. A ver, seamos sinceras, a veces uno simplemente tiene que mantener las formas por el bien del equipo, ¿no? La cosa es que, para Pamela, el respeto primó siempre, y parece que ella entiende perfectamente que no todos están para el ‘jugoseo’.

Así que, mientras esperamos ese encuentro cumbre entre Pamela y Ana Paula, solo nos queda una pregunta: ¿Quién ganará el partido de la aclaración en este nuevo capítulo de las WAGs de la blanquirroja?