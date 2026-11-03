Luciana Roy se defiende: "En ningún momento mi intención fue envidiar o atacarla"

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¡No se guardó nada! Luciana Roy, la conductora de ‘Sin más que decir’, salió al frente para responder a la tremenda polémica que se armó por sus comentarios sobre la experiencia de Luciana Fuster para dirigir el Miss Grand Perú. Resulta que el team Fuster le cayó de envidiosa, pero Roy dejó claro que sus palabras no buscaban tirarle barro ni atacarla.

Aseguró que sus declaraciones se interpretaron mal. Sin embargo, se mantuvo firme y dijo que no se arrepiente de haber soltado su opinión, pues para ella, fue un punto de vista netamente profesional. "En ningún momento mi intención fue envidiar o atacarla", soltó Luciana Roy, luego de que le cayeran con todo en redes sociales.

Roy aclaró que su roche venía por el nombramiento de la exchica reality como directora del Miss Grand Perú. Reiteró que, hasta el momento, no le ha visto a Luciana Fuster una trayectoria dirigiendo certámenes importantes, por lo que no puede evaluar su chamba en ese cargo. "Yo no he visto a Luciana Fuster dirigiendo certámenes importantes", recalcó. Eso sí, reconoció que si la Fuster crea una escuela, podría ser el inicio de su carrera en ese mundo.

Los comentarios negativos en redes no le hicieron ni cosquillas, según Roy. Incluso, dijo que si se hubiera equivocado, no tendría ningún problema en pedir un "mea culpa" sin roche. La polémica arrancó cuando Roy cuestionó la experiencia de Fuster para este puesto, haciendo una diferencia entre ser reina de belleza y las labores de dirección. Los fans de la ex Miss Grand International no se quedaron callados y, aparte de tildarla de envidiosa, hasta se mandaron con la teoría de que sus declaraciones podrían ser un pedido de Jessica Newton.

A pesar de toda la bulla, Luciana Roy se mantuvo firme en su nota y reiteró que no era para 'serruchar' a Luciana Fuster. Al final, dejó en claro que la nueva directora nacional del Miss Grand Perú tendrá su chance para demostrar lo que sabe, y solo el tiempo pondrá las cosas en su sitio sobre su desempeño profesional. ¡A ver qué tal le va!