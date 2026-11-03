Monserrat Seminario, ¡amor a la europea! Melcochita le da el visto bueno: “La hace feliz”

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Monserrat Seminario, la expareja del cómico Pablo Villanueva, conocido en todas las canchas como Melcochita, y madre de sus hijas, ha estado en el ojo de la farándula desde su separación. Ahora, parece que el destino le tenía guardada una sorpresa al otro lado del charco.

¡Amor en España y una nueva oportunidad!

Monserrat Seminario, desde tierras españolas, confirmó que está conviviendo con su nueva pareja. Parece que la distancia y el tiempo le vinieron de perlas para abrirle el corazón al amor otra vez, después de un periodo de dudas tras su ruptura con Melcochita. La piurana viajó a Europa con planes de chamba, pero, ¡sorpresa!, ahí le agarró el jale con un hombre al que conoce de años.

Al inicio, como es normal, le dio un poco de yuca involucrarse. Pero, ¡a la miércoles!, se lanzó. “Decidí darme una nueva oportunidad en el amor. Nunca imaginé que sería con una persona a la que conozco hace años. Antes de aceptar, lo pensé; tenía miedo, pero dije: ¿por qué no?”, contó Seminario, feliz de la vida. Aclaró que sus hijas ya conocen a su nueva pareja y que hasta le soltó la sopa a Melcochita y a Heydi, la actual pareja del cómico. Según ella, cada uno siguió su propio camino después de la ruptura, ¡y qué bien!

Lejos del chismoseo y con las cosas claras

Monserrat prefiere mantener a su galán lejos de los flashes y el chismoseo farandulero, ¡y la entendemos perfectamente! “Lo quiero mantener alejado del mundo de la farándula. Lo importante aquí es que él me ama y yo también”, afirmó, cerrando bocas. Además, dio un dato para callar a los envidiosos: él tiene 45 años y ella 43, así que nada de “roches” por diferencia de edad como se especuló en su momento con Melcochita. Su nueva pareja es separado, tiene hijos y la apoya en todito. Dijo estar feliz y tranquila.

La cosa va en serio, porque Monserrat ya conoció a la familia de su pareja en España y la recibieron muy bien. ¡Hasta la mamá del hombre le hizo un pedido especial! Contó que la mamá de su pareja le pidió que cuide mucho a su hijo. Y para que quede claro, Seminario enfatizó que su viaje a Europa es por trabajo. Nada de versiones sobre un supuesto respaldo económico de su pareja. “Las cosas están claras: yo he venido a trabajar por mis hijas. Aquí nadie va a mantener a nadie”, sentenció. ¿Boda a la vista? Por ahora, no hay planes, solo quiere que salga su divorcio con Melcochita. Creo que en julio ambos estaremos solteros, señaló entre risas.

¡Melcochita le da su bendición!

Y la mejor parte: ¡Melcochita está en todas! El cómico se pronunció sobre el nuevo amor de Monserrat y le dio su bendición, dejando claro que ella tiene todo el derecho a rehacer su vida. Le aconsejó que no haga caso a los “criticones” y que solo piense en su felicidad. “Ella ya sabe que no debe hacer caso a los criticones, lo único que le debe importar es ser feliz”, declaró el humorista.

Melcochita aún no conoce al nuevo galán de Monserrat, pero espera que se dé la oportunidad. Ella le contó que es un buen hombre y la engríe. “Me contó de su nueva pareja, que es un buen hombre, la hace feliz y ya se dará el momento en que lo conozca”, afirmó. Además, reveló que sigue en contacto diario con Monserrat por sus hijas, manteniendo esa amistad y apoyo que los une como padres. “Aparte de ser la mamá de mis hijitas es mi amiga, siempre seremos familia”, concluyó Melcochita. ¡Qué tal madurez! ¿Verdad que es raro ver una expareja que se lleve tan bien?