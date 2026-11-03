Mapi Westphalen: ¿Cómo se arma un drama made in reality?

Espectáculos

Mapi Westphalen ha demostrado que sabe cómo mantener el ojo del huracán sobre ella, protagonizando varios momentos que nos tienen pegados a la pantalla. Vamos a desmenuzar el manual de Mapi para armar el lío perfecto en la televisión.

El enfrentamiento con Katia Palma: La desconcentración que cuesta puntos

El drama inició con Katia Palma, la conductora, visiblemente molesta. ¿La razón? Un error garrafal de Mapi en plena competencia que le costó la derrota a su equipo. Katia le llamó la atención y le recordó que ya lleva más de un mes en el programa y que no pueden cometerse esos errores.

¿La excusa de Mapi? La adrenalina: dijo que se aloca y que lo va a dar todo. Katia insistió en que se concentre. Y así es como, paso uno, un error en competencia se convierte en regaño público.

El reclamo a Chris Soifer: Cuando quieres competir, pero te ponen en tu sitio

El manual de Mapi continuó el 13 de octubre, cuando se mostró incómoda y pidió el micrófono para quejarse por no competir contra Chris Soifer. Preguntó por qué han traído a Chris si no la ponen a competir con ella y cómo quieren que mejore.

Aquí es donde Katia Palma interviene nuevamente, con una 'explicación': Chris puede ganarle y no quieren eso. Mapi replicó que ya le había ganado. Pero Chris Soifer la puso en su sitio y le recordó que ganó ese punto por un error suyo, no porque sea mejor. Paso dos: una queja pública puede terminar en una humillación más grande.

La advertencia de Rosángela Espinoza: El roneo que preocupa a la 'Roucha'

Finalmente, Mapi ha estado en el ojo de Rosángela Espinoza, la popular 'Roucha', por sus coqueteos con Pancho Rodríguez. Rosángela, abordada por las cámaras, no dudó en lanzarle una advertencia a la guerrera sobre las relaciones en el ambiente de los realities.

Rosángela dijo que no recomienda estar con un chico reality y que, si se quiere una relación seria, no sea dentro del trabajo. Paso tres: un posible romance se convierte en tema de conversación, con advertencia incluida. Parece que Mapi tiene el don de hacer que el drama la encuentre, ¿o de buscarlo ella misma?