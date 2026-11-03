Karla Tarazona y Christian Domínguez: 5 meses de casados, puro amor... y ¡un lapsus que nos hizo el día!

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Karla Tarazona, la animadora y artista peruana, y su esposo Christian Domínguez están de aniversario: cumplieron cinco meses de casados. Para celebrarlo, Tarazona compartió un mensaje cargado de romance en sus redes sociales, agradeciendo que su amor siga creciendo y que, según sus palabras, se elijan cada día como pareja.

"Hoy me hace feliz saber que nuestro amor sigue creciendo, que seguimos eligiéndonos cada día y construyendo una historia que todavía tiene mucho por vivir", escribió la animadora, quien además reafirmó el amor que siente por el cumbiambero y espera que sigan sumando años y momentos juntos. ¡Qué romántico!

Pero no todo es color de rosa y mensajitos tiernos, ¡también hay un poquito de drama del bueno! Karla Tarazona expuso a su esposo Christian Domínguez por un lapsus de película durante un viaje a Juliaca. Resulta que el cantante, cumbiambero de profesión, se olvidó sus zapatos de vestir justo cuando tenía una presentación importante. ¡Imagínense el estrés!

La animadora, ni corta ni perezosa, publicó un video para relatar el olvido de su esposo y mostró que el despistado de Christian ¡siempre tuvo los zapatos en su maleta! ¡Qué roche! Menos mal que no tuvo que comprarse otros a última hora.

Y hablando de cosas inesperadas, Karla también aprovechó para responder a quienes criticaron su boda con Domínguez. La conductora aseguró que su idea nunca fue hacer un matri "a todo dar" porque su prioridad principal es tener una bebé. Según ella, la fiesta lujosa y la iglesia pueden esperar.

Explicó que fue un matrimonio civil, sin lujos ni iglesia. Sus planes a futuro incluyen tener una niña, y solo después de eso, ¡ahí sí se viene el "fiestón del año"! Con 300 orquestas y la invitación a todo el Perú para que bailen con ellos. ¡Nosotras ya estamos anotadas!

Incluso, Tarazona confesó que hubiera sido feliz yendo a la notaría en pijama y firmando sin tanto alboroto. Aunque admitió que la fiesta que tuvieron fue sorpresa y que sí quiso su sesión de fotos de la boda. ¡Así nos gusta! No podemos negar que Karla siempre sabe cómo darnos un buen chismecito, ¿verdad?