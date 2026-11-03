Josetty Hurtado: ¿Mensaje enigmático tras la polémica de su padre?

Espectáculos

Días después de que el nombre de Josetty Hurtado fuera mencionado por un testigo clave en la investigación por presunto lavado de activos que enfrenta su padre, Andrés Hurtado 'Chibolín', la influencer reapareció en sus redes sociales. Y claro, no lo hizo para pasar desapercibida.

Desde sus historias de Instagram, y con un tema de Daddy Yankee y Diljit Dosanjh que sonaba de fondo, Josetty soltó un mensaje bien reflexivo. En él, dejó entrever que, a pesar de los intentos por querer "detenerla" y de los múltiples comentarios recibidos, ella prefiere seguir adelante y construir su camino en silencio. ¡Directo al grano, como nos gusta! Para cerrar con broche de oro, la publicación llevaba la frase “Poquito a poquito” y unos emojis que gritaban resiliencia por los cuatro costados.

Y es que este pronunciamiento no es cualquier cosa; llega en un momento recontra delicado. Resulta que un colaborador eficaz, ese con código 01-2025, entregó información sobre el caso. Según lo expuesto, el animador habría entregado efectivo a través de varios trabajadores para hacer depósitos y triangulaciones financieras que terminaban en el exterior, destinadas a sus hijas. Se habla de un entramado con intermediarios y sumas de dinero bien fuertes durante un periodo de cuatro años. ¡Una movida de billete que a cualquiera le hace fruncir el ceño!

La Fiscalía Especializada en Lavado de Activos ya está con la lupa puesta, indagando de dónde salió y a dónde fue a parar toda esa plata. Pero ojo al piojo, es súper importante recalcar que esto es una investigación en curso. A la fecha, no hay ninguna acusación formal ni sentencia firme contra Josetty, su hermana Génesis, ni la exesposa del conductor, Marilú Montiel. ¡Así que a no adelantarnos a los hechos, gente!

Para Josetty, esto no es un terreno desconocido. Esta no es la primera vez que la hija mayor del conductor se ve envuelta en líos judiciales. En octubre de 2024, la Fiscalía ya la había citado, aunque en ese momento fue solo en calidad de testigo, por unos montos girados a través de la empresa Mina Consultores. En aquella oportunidad, su defensa legal salió al frente para aclarar que esa citación no implicaba que ella estuviera bajo investigación formal.

Mientras tanto, Josetty sigue su vida desde los Estados Unidos, donde ya tiene varios años radicando. Se mantiene atenta a los acontecimientos, mientras las autoridades siguen juntando todos los elementos probatorios para el proceso.