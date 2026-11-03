¡Dimas Ysla quiere reconquistar a Mackeily Luján, pero ella ya está gozando de su soltería!

Espectáculos

Dimas Ysla ha dejado clarísimo que no se rinde. El cantante fue abordado por las cámaras y no dudó en confesar que está buscando la forma de acercarse a Mackeily Luján porque, sí, quiere reconquistarla. ¡Parece que no supera la ruptura!

Pero, ¿qué piensa Mackeily de todo esto? Pues la rubia de La Bella Luz, al parecer, está en otra onda y disfrutando al máximo su soltería. Aunque, ojo, no hace mucho la vimos pasándola mal. Días después de anunciar su separación de Dimas, Mackeily no pudo contener las lágrimas en uno de sus conciertos. La cantante se quebró mientras interpretaba "No voy a llorar", y el animador del grupo le dio un fuerte abrazo y le aseguró que se vienen mejores días.

Claro, la escena no pasó desapercibida, y hasta Rebeca Escribens salió a comentar. La conductora de América Hoy no se guardó nada y arremetió contra Dimas Ysla, diciendo que no lo ve tan afectado como a Mackeily. "En una ruptura uno sale más quiñado que otro y claramente se nota a ojo de buen cubero que el señor este en cuestión es el que menos está sufriendo", soltó Rebeca sin pelos en la lengua. Rebeca también lo calificó de caradura y dijo que no ha valorado a una mujer de esa talla.

Así que, mientras Dimas anda con planes de reconquista, Mackeily está en su momento de soltera, superando un quiebre que, por lo que vimos, le dolió un montón. ¿Crees que Dimas tenga alguna chance o Mackeily ya le dio vuelta a la página?