Katy Prado: ¡Aquí te espero, ‘Chikiplum’!

Espectáculos

¡Prepárense para el round dos! La actriz Katy Prado no se quedó callada y le ha cantado la justa a su expareja, José Luis Ríos, a quien todos conocemos como ‘Chikiplum’. Esto viene después de que el cómico la amenazara con denunciarla por todo lo que dijo sobre el permiso de viaje de la hija que comparten. Pero si ‘Chikiplum’ esperaba ver a Katy preocupada, ¡se equivocó! La artista ha dejado clarísimo que está más que dispuesta a pararle el pecho a cualquier acción legal que le quieran meter.

Desde República Dominicana, donde anda disfrutando de unas envidiables vacaciones junto a su pequeña, Katy Prado no se guardó nada. Volvió a poner en tela de juicio la actitud de su expareja, asegurando que el humorista no mantiene esa cercanía y conexión que ella considera vital con su hija. ¿Y qué fue lo que soltó sin pelos en la lengua? "Con todo gusto espero su denuncia. No ve a mi niña por sus viajes millonarios; mi hija ni pide estar con él", dijo la actriz, dejando en claro que no tiene ni la más mínima intención de retractarse de una sola palabra de lo que ha dicho.

Pero, ¿cómo empezó este jaleo? La polémica entre estos dos estalló cuando Katy acusó públicamente a ‘Chikiplum’ de no querer firmar la bendita autorización necesaria para que su hija pudiera viajar al extranjero. ¡Imagínense! Una situación que habría generado un nuevo enfrentamiento entre la expareja. Y por si fuera poco, la actriz no se quedó ahí. También lanzó críticas bien duras contra el cómico, y puso en duda que esté al tanto de las necesidades de salud de su hija. Según Prado, su expareja no conocería algunos problemas médicos que presenta la menor.

Definitivamente, la telenovela ‘Prado vs. Chikiplum’ nos tiene enganchados. ¿Será que ‘Chikiplum’ se atreve a llevar esto a los tribunales o aquí se acaba el drama? ¡A sacar los sillones y seguir este culebrón!