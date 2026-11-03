Tilsa Lozano 'chanca' a Vanessa Terkes sin piedad: ¡Esto se prende en Chollywood!

Espectáculos

¡Prepárense, que esto se pone bueno! Tilsa Lozano no se guardó nada y 'chancó' sin piedad a Vanessa Terkes durante su participación en el podcast “Tres al hilo”. ¿El motivo? Todo ocurrió después de que la actriz Vanessa Terkes recordara su paso por un reality nacional, donde ambas compartieron set.

En una conversación sin filtros con sus compañeros del streaming, la modelo peruana Tilsa Lozano comentó los “difíciles momentos” que le tocó vivir al lado de Vanessa. Y ojo, que no se guardó nada al decir que, para ella, Vanessa es de esas personas que fingen estar felices con todo el mundo, pero que en realidad es todo lo contrario. ¡Fuerte y claro!

Y como si fuera poco, para echarle más leña al fuego de la rivalidad, Tilsa Lozano dejó bien claro que ni a patadas sería amiga de 'la chata' Terkes. ¿La razón? Considera que Vanessa, una actriz de cine, televisión y teatro, tiene una personalidad bipolar por los constantes cambios de humor que mostraba cuando trabajaban juntas en el programa.

Tilsa habló de una supuesta inestabilidad mental, con cambios de ánimo entre el llanto, la alegría y la tristeza, y de quejas por el maquillaje y la ropa que le tocaban a Vanessa.

Hasta ahora, Vanessa Terkes no ha dicho ni pío sobre estos comentarios de Tilsa, pero nadie descarta que muy pronto le recuerde algunas cositas del pasado a 'la conejita'. Así que, al parecer, esta nueva guerra en la farándula peruana ¡recién está arrancando! ¿Quién crees que dará el siguiente golpe en este 'ring' de Chollywood?