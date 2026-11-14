Sergio George: los boricuas no tienen el flow para el reparto

Espectáculos

Sergio George no se anduvo con vueltas. El productor musical dijo que los artistas puertorriqueños tienen talento, pero que no les da el flow para el reparto, el género nacido en Cuba. Lo hizo en una conversación que el locutor Enrique Santos compartió en Facebook, y la frase quedó bien clara: «No tienen el flow. Tienen flow, pero no para eso».

Para él, el asunto no es de capacidad. El reparto se interpreta de una manera muy particular y ahí está su esencia: si le quitas eso, entonces ya no es reparto. Dicho de otro modo, el flow no es un adorno del género, es el género mismo; sin eso, lo que queda es otra cosa con otro nombre.

El ejemplo que puso

Para aterrizar su punto, George mencionó el álbum de reparto que Gente de Zona lanzó en 2025 junto a exponentes del género como Chocolate MC, Dany Ome y Kevincito El 13, un proyecto que recibió críticas por sonar demasiado comercial. Él lo tomó como confirmación de su teoría: mucha gente dijo que era demasiado comercial, y ahí está el problema, porque eso no es el flow y no se puede cambiar la esencia de lo que es. Y su miedo tiene nombre: adaptar el reparto para que entre a otros públicos puede terminar desvirtuando justamente aquello que lo hace diferente.

"Un afrobeat con timba"

George también se atrevió a definir el género: para él es «un afrobeat con timba, básicamente». Y reconoció que su ritmo y su estilo pueden ser difíciles de asimilar para ciertos públicos fuera de Cuba, especialmente para los oyentes mayores de 40 años en países como México o Venezuela.

El gran reto, según él, es encontrar la manera de conquistar un mercado más amplio sin perder la identidad. Su argumento es simple: no se puede vender masivamente solo al público de 12 a 18 años, hay que venderle a toda la gente. Y comparó el momento con los retos que enfrentó la salsa en sus comienzos, cuando la pregunta era cómo venderla a nivel masivo. Es la encrucijada de siempre: hacerlo más comercial sin sacrificar la esencia, que es exactamente lo que él le pide al reparto.

¿Y él se animaría?

Sobre meterse él mismo en el reparto, George no descartó la posibilidad. Hasta bromeó con hacerse una prueba de ADN para descubrir si tiene un 80% cubano y así evitar cuestionamientos. Ya en serio, aseguró que mantiene una buena relación con numerosos artistas del género: tiene mucha gente del reparto que son fans y lo admiran, y si se mete, cree que le busca la onda y que nadie lo va a cuestionar.

En la conversación también salió el nombre del empresario musical Rafi Pina, quien, según George, asistió a un concierto de Dany Ome y ha mostrado interés por el género. Y aunque su crítica apunta a los boricuas, dejó claro que no considera imposible que alguien de otra nacionalidad logre conectar con el reparto: puso de ejemplo al italiano Roberto Ferrante, que ha trabajado estrechamente con exponentes de la música urbana cubana.

Un debate que ya venía

El reparto lleva buen tiempo generando opiniones encontradas dentro de la industria. En junio de 2026, el cantante y compositor cubano Alain Pérez armó polémica al decir que, técnicamente, el género no ofrecía nada interesante, aunque reconoció que su popularidad es enorme. George, por su parte, no habla de lejos: es un productor musical nacido en Nueva York y de padres puertorriqueños, y en 2025 colaboró con Oniel Bebeshito en una fusión de salsa y reparto. El detalle de la ascendencia, dicho sea de paso, no pasa desapercibido.

Nosotros le compramos el punto del flow: si le quitas la esencia, el reparto deja de ser reparto, y eso es de sentido común. Lo que no nos cierra del todo es medir el flow por pasaporte, sobre todo cuando él mismo reconoce que un italiano está metido de lleno en la movida cubana. Si al final se hace la prueba de ADN, que la transmita en vivo, que ahí sí hay rating. ¿Y tú? ¿El reparto se lleva en la sangre o se aprende a punta de chamba?