Camila Domínguez, hija de Melanie Martínez, cumplió 18 años y sorprendió cantando

Espectáculos

Melanie Martínez se metió a la música con un tema al lado de Pamela Franco, y también se hizo conocida por los problemas legales que tenía con el padre de su hija. Su hija es Camila Domínguez, que el 13 de noviembre cumplió 18 años y eligió celebrarlo a su manera: sentándose frente a las cámaras de un programa de streaming.

Camila llegó al set del brazo de Israel Dreyfus y ahí respondió varias preguntas sobre su vida personal. En plena conversación, le festejaron el cumpleaños número 18 en vivo.

Pero el momento que se robó toda la atención llegó después: la joven interpretó en vivo 'Un ex de verdad', de Ha Ash. No solo emocionó al público; los conductores también quedaron encantados y elogiaron su talento musical.

Ella misma contó que es fan de las canciones románticas. No canta cumbia, aunque afirma que sí le gusta escucharla.

El talento le viene de familia

Camila es hija de un reconocido cantante de cumbia, y su mamá, Melanie Martínez, también sorprendió hace unos meses con su talento para el canto. Con esos dos de fondo, no es raro que la joven haya heredado el talento musical de sus progenitores.

La reconciliación con su papá

En el pasado, Camila tuvo problemas con su padre, el reconocido cantante de cumbia. Ambos ya solucionaron sus diferencias.

Melanie Martínez, que ahora incursiona en el teatro junto a Carlos Thornton, contó en una entrevista que la reconciliación entre su hija y el cantante empezó después de que los dos coincidieran en una audiencia judicial. Según contó, desde ahí hablaron entre ellos y hasta el momento siguen en contacto.

La cantante se mostró satisfecha con el acercamiento: Dijo que ya se reconciliaron y están bien, y consideró que ambos debieron conversar desde el inicio, antes de que los problemas familiares llegaran a instancias legales y se expusieran públicamente. O sea, antes de las demandas y de los lives que se armaron en el camino.

Así que Camila arranca su mayoría de edad con micrófono en mano y una voz que ya le están elogiando.