Mario Hart y Korina Rivadeneira: la misma jornada familiar, pero cada uno por su lado

Espectáculos

Korina Rivadeneira y Mario Hart no compartieron una publicación juntos, pero dejaron ver que coincidieron en la misma jornada familiar. Cada uno, por su lado, mostró algunos momentos junto a sus hijos. Y hubo un detalle que no pasó desapercibido: los dos terminaron en actividades al aire libre y paseos en bicicleta. Nada de post conjunto, pero la coincidencia de planes dice bastante.

En uno de los registros, Marito aparece recorriendo una zona residencial en su bicicleta de equilibrio, con Korina pedaleando a su lado. Mario, por su parte, graba parte del paseo desde una camioneta y acompaña las imágenes con la frase «Full day con mi chibolo».

En otro fragmento, el niño sorprende a su papá al mostrarle cómo trepar un árbol. Desde lo alto de las ramas lo reta con un «A ver intenta tú, pa», y Mario reacciona sorprendido por la altura que alcanzó su hijo. Nosotros también, para qué.

La jornada también incluyó actividades deportivas. En otro momento, el pequeño aparece dentro de una cancha de pádel, donde practica con una paleta y golpea las pelotas sobre la red. Asimismo, Mario acompaña a su hijo durante una actividad en el gimnasio: Marito empuja un trineo con pesas sobre una pista de césped sintético y, al completar el recorrido, ambos celebran el esfuerzo chocando las manos.

Todo esto se ve después de una separación que estuvo marcada por declaraciones que generaron comentarios, especialmente luego de que se conociera que habían decidido organizarse bajo el sistema del 50/50. A esto se sumaron las imágenes de la actriz junto a un joven, situación sobre la que el piloto también se pronunció y aclaró que se trataba de un amigo. Aunque ambos confirmaron el fin de su relación sentimental, también dejaron en claro que buscaban mantener una convivencia cordial por el bienestar de sus hijos.

Ahora, sus registros compartiendo actividades familiares parecen mostrar que las diferencias quedaron atrás y que continúan priorizando el tiempo con los pequeños.

Sin post juntos ni foto de familia perfecta, el mensaje igual llega: los dos están presentes, aunque cada uno lo muestre desde su propia cuenta. Y después del reto desde lo alto del árbol, la pregunta queda flotando: ¿quién se anima a subir?